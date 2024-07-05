США перебрасывают в Японию самые современные истребители 5.07.2024, 9:33

Для противодействия России, Китаю и Северной Корее.

Для более эффективного противодействия растущим угрозам со стороны России, Китая и Северной Кореи Пентагон намеревается существенно обновить свои военно-воздушные силы в Японии. На базы ВВС Кадена и Мисава, а также на базу Корпуса морской пехоты в Ивакуни будут переброшены более современные истребители, пишет Newsweek.

Фото: proconcept3d.com | Авиабаза Кадена (иллюстративное фото)

Министерство обороны США сообщило, что ВВС выведут с авиабазы Кадена 48 истребителей F-15C/D Eagle, которые находились на вооружении более 30 лет, заменив их 36 более новыми самолетами F-15EX Eagle II, сохранив при этом ротационное присутствие тактических самолетов четвертого и пятого поколения.

Истребитель F-15EX может нести 12 ракет класса «воздух-воздух», тогда как более старые версии F-15 вмещали максимум восемь. Дополнительная огневая мощь может стать огромным преимуществом для США в воздушном бою.

F-15EX Eagle II

Кадена — крупный американский военный центр на Окинаве, юго-западном японском острове. Из-за своей близости к Тайваню он является важным опорным пунктом для проекции американской воздушной мощи на Тайваньский пролив.

Военно-воздушные силы также модернизируют базу на севере Хонсю, главного острова Японии. 36 истребителей F-16 Fighting Falcon на авиабазе Мисава будут заменены 48 истребителями-невидимками пятого поколения F-35A Lightning II, которые возьмут на себя подавление и уничтожение вражеских ПВО вместо F-16.

Мисава находится недалеко от пролива Цугару, крупного водного пути, соединяющего Японское море с Тихим океаном, который часто используется как китайскими, так и российскими военными судами для проведения операций и учений в водах к востоку от Японии. Ожидается, что истребители-невидимки будут более способны справляться с угрозами, исходящими от нового поколения вражеских военных кораблей.

Вблизи юго-западной оконечности Хонсю Корпус морской пехоты модернизирует неизвестное количество истребителей F-35B Lightning II на авиабазе Корпуса морской пехоты Ивакуни в рамках своего плана модернизации.

F-35B Lightning II

В случае возникновения конфликта на Корейском полуострове, американские подразделения в Ивакуни могут оказаться в числе первой волны поддержки армии Южной Корее.

Истребители F-35B также будут оказывать поддержку Силам самообороны Японии в Восточно-Китайском море, где у Токио и Пекина имеются морские споры.

Пентагон заявил, что его план модернизации потребует инвестиций в размере более 10 миллиардов долларов, которые будут реализованы в течение следующих нескольких лет и «укрепят альянс США и Японии, укрепят региональное сдерживание и укрепят мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

В то же время аналитики утверждают, что по мере роста напряженности во всем мире, в том числе в условиях продолжающейся войны между Россией и Украиной, войны между Израилем и ХАМАС и кризиса в Красном море, Соединенные Штаты могут столкнуться с трудностями при выполнении своих военных обязательств в нескольких регионах одновременно.

Отмечается, что сейчас в Японии находится более 50 000 действующих военнослужащих США и около двух третей из них на Окинаве — больше, чем где-либо в мире за пределами территории США.

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