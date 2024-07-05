Медведева обошли наградой Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.07.2024, 9:43

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А ведь так виртуозно ругался.

Москва. Июль. Жара. Раскалена брусчатка на Красной Площади. Плавятся в горячем, из небесной топки, воздухе звезды Кремля. Тают.

Гуськом потянулись в прохладные палаты дворца награждаемые за верную службу. Тертые бурями ветераны. Захарка Прилепин в сшитом под сталинские времена кителе подполковника (это правда? не ряженый?) получил орден. Еще два голосовых чекистских пранкера – «Вован» и «Лексус» (этим награждением их, кстати, разоблачили).

Но сердитый Мишутка – Дмитрий Анатольевич (Медведев) не получил ничего. Представляете, даже какие-то пранкеры награждены, а он?! Ведь как виртуозно ругается, кусая «Запад», впивается зубами в кожу чужих башмаков, рыча проклятия. И, ничего …

А ведь могли бы. Представьте. Раннее утро. Еще не жарко. В поместье Медведева прибыл грузовик. Симпатичный водитель со значком Трампа на спецовке (выдали у Симоньян) звонит, к воротам выбегает заспанный, злой Медведев и слышит: «Дмитрий Анатольевич, принято решение премировать вас двадцатью бочками французского коньяка четвертьвековой выдержки!».

Хотели бы мы увидеть Медведева в этот момент. Верно, счастье так и полыхнуло бы из его глаз, слегка опалив симпатичного водителя.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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