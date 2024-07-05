Mazda представила соперника RAV4 с ярким дизайном 5.07.2024, 9:51

Это недорогой автомобиль с современным оснащением.

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения – соперник Toyota RAV4 и других моделей в сегменте. Традиционно это недорогой автомобиль с яркой внешностью и современным оснащением. Машину показали в свежем дизайне.

Ранее автопроизводитель официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем уже ведутся. На канале Digimods DESIGN пофантазировали о дизайне модели. Выглядит очень смело, возможно, серийный автомобиль будет чем-то похож на этот проект.

В дизайне также появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно. Вдобавок стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

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