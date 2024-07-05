закрыть
5 июля 2024, пятница, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

После удара дронов пылает нефтезавод под Ростовом-на-Дону

  • 5.07.2024, 9:56
  • 1,150
После удара дронов пылает нефтезавод под Ростовом-на-Дону
иллюстративное фото

Появились новые подробности ночной атаки.

В российском Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА 5 июля вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов.

Россияне опубликовали в сети видео прилета и «бавовны» после него. Они говорят, что в городе горит именно «нефтянка».

По словам очевидцев, в Ростове-на-Дону, как и в Приморско-Ахтарске, в ночь на пятницу слышали пролет дронов и громкие взрывы. Отмечается, что часть из них, возможно и была работой ПВО.

Одни российские паблики пишут, якобы нефтяной терминал загорелся после того, как над ним «был сбит беспилотник».

«Это нефтянка горит, ПВО сбила, скорые и пожарные подъезжают», – комментировали очевидцы.

Но другие заявили, что речь идет о прилете – под поражение попал ОАО «НЗНП филиал Ростовский» на Левом берегу Дона между Ростовом и Батайском. Они же после взрыва распространили видео мощного пожара на территории объекта – огонь был виден издалека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Театр абсурда
Театр абсурда Леонид Невзлин