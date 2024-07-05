После удара дронов пылает нефтезавод под Ростовом-на-Дону 5.07.2024, 9:56

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иллюстративное фото

Появились новые подробности ночной атаки.

В российском Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА 5 июля вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов.

Россияне опубликовали в сети видео прилета и «бавовны» после него. Они говорят, что в городе горит именно «нефтянка».

По словам очевидцев, в Ростове-на-Дону, как и в Приморско-Ахтарске, в ночь на пятницу слышали пролет дронов и громкие взрывы. Отмечается, что часть из них, возможно и была работой ПВО.

Одни российские паблики пишут, якобы нефтяной терминал загорелся после того, как над ним «был сбит беспилотник».

«Это нефтянка горит, ПВО сбила, скорые и пожарные подъезжают», – комментировали очевидцы.

Но другие заявили, что речь идет о прилете – под поражение попал ОАО «НЗНП филиал Ростовский» на Левом берегу Дона между Ростовом и Батайском. Они же после взрыва распространили видео мощного пожара на территории объекта – огонь был виден издалека.

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