В Жлобине мужчина оставил хаски в машине, а тот сел за руль и поехал
- 5.07.2024, 10:04
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Но попал в ДТП.
В Жлобине мужчина оставил хаски в машине. Пес сел за руль, снял авто с передачи, проехал несколько метров и попал в ДТП. Все обстоятельства аварии записала наружная камера видеонаблюдения. Внимание на видео обратил телеграм-канал Mogilev Online.
Житель Жлобина оставил хаски на парковке в закрытом автомобиле. В ролике видно, что собака поднимается на водительское сиденье, чтобы проконтролировать дорожную обстановку и понять, что случилось.
Автор видео пишет, что машина была оставлена на передаче. Однако хаски справился даже с тем, чтобы снять с передачи.
В итоге авто проехало несколько метров и врезалось в другую припаркованную легковушку.
@mariannamedvedeva
Чтобы вы понимали,машина была поставлена на передачу🤷♀️♬ оригинальный звук - Mariannamedvedeva