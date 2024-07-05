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В Жлобине мужчина оставил хаски в машине, а тот сел за руль и поехал

  • 5.07.2024, 10:04
  • 1,368
В Жлобине мужчина оставил хаски в машине, а тот сел за руль и поехал
иллюстративное фото

Но попал в ДТП.

В Жлобине мужчина оставил хаски в машине. Пес сел за руль, снял авто с передачи, проехал несколько метров и попал в ДТП. Все обстоятельства аварии записала наружная камера видеонаблюдения. Внимание на видео обратил телеграм-канал Mogilev Online.

Житель Жлобина оставил хаски на парковке в закрытом автомобиле. В ролике видно, что собака поднимается на водительское сиденье, чтобы проконтролировать дорожную обстановку и понять, что случилось.

Автор видео пишет, что машина была оставлена на передаче. Однако хаски справился даже с тем, чтобы снять с передачи.

В итоге авто проехало несколько метров и врезалось в другую припаркованную легковушку.

@mariannamedvedeva

Чтобы вы понимали,машина была поставлена на передачу🤷‍♀️

♬ оригинальный звук - Mariannamedvedeva

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