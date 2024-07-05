Полину Шарендо-Панасюк снова этапировали 5.07.2024, 10:12

Полина Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк вывезли из гомельского СИЗО в Республиканский центр психического здоровья в Новинках. Подробности сообщил муж политзаключенной Андрей Шарендо в Facebook:

— Полины больше нет в СИЗО-3 в Гомеле. Ее в очередной раз везут в Республиканский центр психического здоровья «Новинки» для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. И это уже третий раз, когда ее направляют туда. Очередной страшный этап для Полины, который может затянуться на 2-3 недели. А дальше тот же адский этап в обратном направлении.

Два раза Полину отправляли на экспертизу в РНПЦ психического здоровья. Это было перед ее первым судом в 2021 году, а потом после попытки Полины отказаться от белорусского гражданства. Еще одна такая экспертиза проводилась прямо в следственном изоляторе. Сейчас активистку решили в четвертый раз отправить на экспертизу.

Напомним, политзаключенная должна была выйти на свободу 21 мая, но за два дня до этого ее этапировали в СИЗО в рамках нового уголовного дела по ст. 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии).

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