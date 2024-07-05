Ким сушит весла и ждет Трампа 1 Сергей Климовский

5.07.2024, 10:20

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Фото: AFP

Ведомство Лаврова очень старалось, но вышло криво.

Об отправке КНДР войск на российско-украинский фронт и военно-полевом романе кремлевцев с Кимом Третьим можно судить по заявлению МИД РФ от 25 июня и двум заявлениям Пескова от 1 июля. Пескова пока оставим без анализа, и посмотрим, чего от этого романа хочет Ким Чен Ын.

Заявление от МИД озвучил Андрей Руденко, заместитель Лаврова, который назвал договор между КНДР и РФ «своего рода предупреждением» тем странам, которые хотят военным путем изменить ситуацию на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Руденко и ведомство Лаврова очень старались выписать текст, но вышло криво. Поэтому, чтобы никто не подумал на Китай, имеющий территориальные претензии ко всем в этом регионе, было уточнено, Республика Корея может не напрягаться, так как подразумеваем США.

У Лаврова очень старались не обидеть Южную Корею и Японию, и даже не сильно обидеть США, объясняя, зачем Кремлю этот военно-полевой роман. Поэтому выставили с заявлением не Лаврова, Рябкова, Ушакова, Пескова или мидовскую Машу, а Руденко, чтобы в Белом доме не подумали, что они говорят это всерьез. При этом они сделали вид, что не видят Китай и не знают, что Южная Корея не признает формальной передачу ему Вторым Кимом в 1990-ые части земель КНДР. Если произойдет объединение Кореи не в редакции Кимов, то этот вопрос будет поднят.

В Москве не заглядывают так далеко и военно-полевой роман с Кимом затеяли под 1 июля, когда РФ будет председательствовать в Совбезе ООН до конца года. Кремлевцы надеются выжать из этого максимум и взяли перед Кимом повышенные обязательства добиться снятия с КНДР санкций ООН. Это обязательство зафиксировано в договоре, и это одна из основных причин, почему в КНДР опубликовали его сразу после подписания.

Вторая причина – Ким раскрыл перед всеми карты, чего он реально хочет от договора – снятия санкций ООН до конца 2024 г. В этом надеется не только на РФ, но и на четырех других членов Совбеза, и готов идти на уступки. Например, закопать ядерную бомбу и не производить пуски ракет в сторону Японии. Трамп в свое время от Кима этого добился и стал первым президентом США, стоявшим на 38-ой параллели. Если Трамп вернется в Белый дом, то план Кима выглядит реалистично. Трамп достиг понимания с Кимом, но поругался с Китаем и начал с ним торговые войны. У Байдена было все с точностью до наоборот, но он не мог совсем подружиться с Пекином из-за наследия Трампа и позиции Си Цзиньпина в российско-украинской войне.

В этом контексте можно предположить о существовании секретного приложения к договору КНДР с РФ, направленного против Китая. Оснований достаточно.

Прежде всего, Кремль не теряет надежду добиться от Белого дома снижения поддержки Украины в обмен на присоединение РФ к антикитайской коалиции. Если США, во всяком случае администрацию Байдена, больше волнует китайская экспансия в регионе Тихого океана, чем экспансия РФ в Европе и на Кавказе, то кремлевцы полагают, – им есть что предложить. Заодно для себя создать инструмент давления на Китай, в зависимость от которого РФ впадает не по дням, а по часам. История российско-китайского 30-летнего конфликта времен СССР известна. Это, если не заглядывать в XVII и XIX в. Так что, для США желание РФ дружить против Китая может выглядеть вполне убедительно. Может, но не обязательно.

У Кремля есть и другие мотивы, и более практичные, чем схемы из геополитики. Эти мотивы уходят в 1860-ые, когда российские и китайские империалисты чертили между собой границу и делили «бесхозные» земли Кореи и исторической Маньчжурии.

В результате нарисовали очень специфическую границу по реке Туманган, которую в СССР в 1972 г. переименовали в реку Туманную в связи с конфликтом с Китаем. На всех местных языках ее название означает река Тумена (Десяти тысяч). Но это противоречит тезису об исконной принадлежности ее левого берега «исторической России». Поэтому в Москве реку переименовали, как и все, до чего дотягивается ее рука. В англоязычных публикациях эту реку называют также Тумен или Тюмень.

Сухопутная граница между РФ и КНДР проходит по течению этой реки на длине 17 км, а затем еще 18 км она идет уже между КНДР и КНР по левому берегу, где владения Китая как кишка аппендицита зажаты между рекой и владениями РФ. Ширина этой полосы от 0,5 до 1,5 км, и она действительно как отросток аппендицита тянется вдоль реки от китайской провинции Гирин, расположенной за рекой и врезающейся в земли РФ. Царь Александр II уступил этот «апендицит» Китаю, решив, что Расее хватит и 17 км границы с Кореей, а Пекин таким способом взял Корею почти в кольцо.

Первыми неудобство от узости этого «апендицита» ощутили японцы и созданное ими в 1932 г. государство Маньчжоу-Го, в составе которого была провинция Гирин. Москва не соглашалась расширить «аппендицит» на полкилометра и провести границу с Маньчжоу-Го по озеру Хасан, уступив около 4-5 кв. км земли, населенной только сусликами. В Москве считали, для сусликов принципиально жить в СССР, а не в мире, где правит капитал. В результате японцы и маньчжуры в 1938 г. попытались убедить советских пограничников уйти за Хасан как естественную линию разделения для их же удобства, но неудачно.

В 1945 г. Красная армия заняла Маньчжоу-Го и передала Гирин с «аппендицитом» КНР, но Ким Первый отказался признать такое решение Москвы. В годы советско-китайского конфликта вопрос о возможности возвращения Северной Корее этого «аппендицита» стал стимулом для дружбы КНДР с СССР против КНР.

Но дружбе не хватало опор на реке. В 1951 г. Сталин построил первый деревянный «Мост дружбы» в КНДР. При Хрущеве в 1959 г. вместо него возвели железный и он до сих пор единственная транспортная связь между КНДР и РФ. На мосту есть одноколейная железнодорожная полоса, по которой раз в 20 лет проезжает бронепоезд Кимов. Уровень перевозок по мосту всегда был низким и резко упал в связи с пандемией.

По наблюдениям со спутников он вырос с осени 2023 г. Тогда возле моста со стороны КНДР впервые с 1970-ых замечено возведение ангаров и складирование контейнеров. На этих наблюдениях в основном и базируются вывод о 1,5–4 млн. снарядов, вывезенных в РФ. Подсчет гипотетический – число снарядов в контейнерах неизвестно, как и не всегда известно, что в контейнерах. В КНДР форму для армии РФ начали шить с конца 2022 г. и, возможно, никак не вывезут.

В 20 км выше по течению от моста российско-корейской дружбы находится три моста китайско-корейской дружбы. Первый из них с железнодорожным полотном начала в 1929 г. строить японская компания и завершила в 1933 г., связав корейские железные дороги с китайскими на левом берег реки Тюмень. Второй автомобильный мост в 200 м от первого в 1938 г. построила японская армия – его длинна 515 м, ширина и высота по 6 м. Во время корейской войны оба использовали для ввоза оружия из СССР и КНР через китайский «аппендицит». Авиация США их не бомбила, в отличие от мостов на реке Ялу из Китая в северную Корею, чтобы не зацепить территорию СССР возле «аппендицита».

В 1997 г. Китай открыл этот пешеходный мост для туристов, а реально для «челноков» из КНР в КНДР и обратно. В результате число таких «туристов» выросло в 1997 г. с тысячи до 100 тыс. человек. Третий четырехполосный мост для автомобилей китайцы построили в 2019 г. вблизи них.

Так что, по-настоящему крупные перевозки из КНДР в РФ могут производится по этим трем мостам, а не через хрущевский мост. В феврале этого года Ким принял делегацию КПРФ во главе с Зюгановым, с которой обсуждал просьбу Москвы дать разрешение на строительство нового моста рядом с хрущевским. На переговоры отправили КПРФ, так как в Пхеньяне со времен Кима Второго русских и китайцев считают изменниками делу пролетариата. Зюганову с Кимом Третьим о мосте договориться не удалось, судя по тому, что во время визита «Путина» ничего не было заявлено о такой стройке. Были лишь слова «Путина» о том, что хорошо было бы позволить китайским судам плавать в Японское море по 17 км российско-корейского участка реки Тюмень без справок и разрешений.

Ким пока на такое не согласен, а так как граница проходит по судоходному фарватеру, то без его разрешения Москва бессильна. Популярное мнение, что КНДР – это марионетка Китая далеко от реальности. В 1960-1990-ые между пограничниками КНДР и КНР были перестрелки, а северокорейская пресса называла изменой реформы Дэн Сяопина. Лишь в 2018-2019 г. отношения заметно потеплели, когда Си Цзиньпин уговорил на двух личных встречах Третьего Кима начать экономические реформы.

Семейство Кимов еще с 1950-ых балансировало между СССР и КНР, но ставку делало обычно на Москву как противовес Китаю, традиционному врагу. Москва их корейский национализм скрытно поощряет, и антипатия к Китаю – это то, что объединяет корейцев по обе стороны 38 параллели. Поэтому военный роман «Путина» с Кимом можно назвать также маленькой и скрытной антикитайской коалицией.

Вопрос о разрешении свободы судоходства китайцам по реке Тюмень до моря – это козырь в руках Кима для принуждения Пекина поддержать в Совбезе ООН снятие санкций с КНДР. Но Японию беспокоит, если Ким даст такое разрешение, то у берегов спорных островов Сенкаку станет больше китайских патрульных катеров и они могут установить вокруг них, а не Тайваня, как написала «Вашингтон пост» после визита «Путина» в КНДР, режим карантина и под его прикрытием захватить острова.

Возможно, поэтому японское издание Nikkei Asia за четыре дня до прибытия «Путина» в КНДР поместило статью с предположением, что Москва может снести мост Хрущева и разрешить китайцам построить порт в устье Тюмени на российской стороне реки. В этом случае вырастут угроза захвата островов и расходы на их охрану. Есть причины полагать, что это не гипотеза издания, а развединформация, опубликованная для срыва проекта. Из Nikkei Asia это перепечатали мировые СМИ, что усилило позиции Кима в переговорах с РФ и Китаем об их помощи в снятии санкций ООН. Не исключено, что эту «утечку» в СМИ организовали по распоряжению Кима.

Через три дня после визита «Путина» южнокорейский телеканал TV Chosun 21 июня сообщил, что КНДР якобы готова отправить 4 из 10 бригад своих инженерных войск на российско-украинский фронт за 115 млн. долларов. Американский Институт изучения войны вскоре подтвердил, все так и есть, и источником телеканала является реальный чиновник правительства Южной Кореи. Песков 27 июня заявил, что ничего не знает об этом. Поскольку Москва стандартно вербует на войну с Украиной жителей государств Азии, Африки и Кубы, обещая безопасную службу в инженерных войсках, то возможно, Ким разрешил кремлевцам вербовку в тюрьмах КНДР по такой легенде. Некоторые тайны быстро перестают быть тайнами.

Если это подтвердится, то план Кима с санкциями обречен на провал. По сути, его об этом и предупредили через южнокорейский телеканал. Эту же цель имело и заявление правительства Республики Корея об отправке Кимом якобы 4 млн. снарядов в РФ. Так что, сейчас у Ким Чен Ына основная задача – сушить весла и ждать возвращения Трампа.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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