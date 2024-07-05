Лукашисты выделили деньги на строительство школы, но за 16 лет ее так и не достроили 5.07.2024, 10:26

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иллюстративное фото

А теперь из бюджета возьмут деньги на снос недостроя.

В агрогородке Литусово решили снести недостроенную базовую общеобразовательную школу. Конкурс на выполнение работ объявил Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, заметили «Народные новости Витебска».

Новую школу на 120 мест в Литусове начали строить еще в 2008 году. Местные школьники тогда учились в десяти деревянных сельских домах, переоборудованных под классы.

Проблемы начались в 2010 году. Компания «Саната-строй» оказалась на грани банкротства, так как с ней не рассчитались за работу на «Дожинках» в Орше. Витебские областные власти заявляли, что будут искать возможности достроить школу: деньги, мол, выделены. Тогда на завершение строительства школы требовалось более 12 миллиардов неденоминированных рублей.

В 2013-м БелТА сообщала, что на нужды образования в том году намечалось выделить свыше 100 миллиардов неденоминированных рублей. Были среди них и средства, предназначенные на строительство уколы в Литусове.

В том же году судили бывшего директора управления капитального строительства Витебского облисполкома. Среди прочего сообщалось, что он поручил подчиненным подписать документы с неточными сведениями по строительству школы в Литусово (Сенненский район) и детского реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина».

В 2016 году вновь сообщалось, что на строительство школы в Литусове запланировано выделить средства.

За 16 лет в двухэтажном здании успели построить подземный и первый этаж. На втором этаже нет части стен и перегородок. Отсутствуют также крыша, окна и двери.

На снос здания планируется потратить 395 931 рубль из бюджета. Снести недостроенную школу должны до 17 августа.

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