WP: Байден внес важные изменения в график президентской кампании 5.07.2024, 10:31

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Джо Байден

Стали известны детали встречи с губернаторами-демократами в Белом доме.

Чтобы набраться сил и хорошо отдохнуть перед следующими дебатами, также выдержать ритм президентской гонки, Джо Байден попросил свою команду ничего не планировать для него после 20:00.

В среду, 3 июля, во время встречи с губернаторами-демократами глава Белого дома заявил, что ему надо больше времени на отдых и сон, сообщает The Washington Post.

Источник также сообщает, что такие изменения в графике должны улучшить состояние президента в ходе различных публичных выступлений.

Такие слова Байден произнес после того, как губернатор Гавайи Джош Грин, имеющий многолетний стаж медика, поинтересовался здоровьем главы Белого дома.

Встреча с губернаторами и демократами длилась больше часа. Байден пытался всех заверить, что у него хорошее здоровье и он готов пройти до конца президентскую гонку 2024 года.

Также он заявил, что во всем виноват «его мозг». Это слова Байдена все расценили как шутку. Байден специально созвал губернаторов-демократов и других политических союзников в Белый дом, чтобы сообщить о готовности и дальше бороться за президентское кресло.

Одна часть политиков заявила, что встреча была оптимистической. Вторая часть стала утверждать, что у них осталось двойное послевкусие после встречи с Байденом.

Во время дебатов с Трампом президент США часто не заканчивал начатую речь и путался в словах. Позже он объяснил свое поведение тем фактом, что у него в голове постоянно какие-то цифры, а также тяжело переживает смену часовых поясов.

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