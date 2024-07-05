WP: Байден внес важные изменения в график президентской кампании
- 5.07.2024, 10:31
- 1,258
Стали известны детали встречи с губернаторами-демократами в Белом доме.
Чтобы набраться сил и хорошо отдохнуть перед следующими дебатами, также выдержать ритм президентской гонки, Джо Байден попросил свою команду ничего не планировать для него после 20:00.
В среду, 3 июля, во время встречи с губернаторами-демократами глава Белого дома заявил, что ему надо больше времени на отдых и сон, сообщает The Washington Post.
Источник также сообщает, что такие изменения в графике должны улучшить состояние президента в ходе различных публичных выступлений.
Такие слова Байден произнес после того, как губернатор Гавайи Джош Грин, имеющий многолетний стаж медика, поинтересовался здоровьем главы Белого дома.
Встреча с губернаторами и демократами длилась больше часа. Байден пытался всех заверить, что у него хорошее здоровье и он готов пройти до конца президентскую гонку 2024 года.
Также он заявил, что во всем виноват «его мозг». Это слова Байдена все расценили как шутку. Байден специально созвал губернаторов-демократов и других политических союзников в Белый дом, чтобы сообщить о готовности и дальше бороться за президентское кресло.
Одна часть политиков заявила, что встреча была оптимистической. Вторая часть стала утверждать, что у них осталось двойное послевкусие после встречи с Байденом.
Во время дебатов с Трампом президент США часто не заканчивал начатую речь и путался в словах. Позже он объяснил свое поведение тем фактом, что у него в голове постоянно какие-то цифры, а также тяжело переживает смену часовых поясов.