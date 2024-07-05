В центре Минска продается квартира с личным выходом на крышу 5 5.07.2024, 10:41

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Как это выглядит.

Личный выход из квартиры на крышу — звучит необычно и интригующе. А если еще дом находится в центре Минска? Как раз такой вариант нашелся в базе Realt. Квадрат в этой четырехкомнатной квартире с арочными окнами в сталинке около площади Победы обойдется дешевле двух тысяч долларов.

Это сталинка по адресу Козлова, 8. Дом 1960 года, но недавно в нем был капремонт. И, кстати, что редкость для сталинок, в доме есть лифт — он находится снаружи здания. Лифтовую шахту видно с улицы, и кажется, что жильцы, которые едут в лифте, могут рассматривать двор через стекло, но на самом деле внутри этот лифт выглядит совершенно обычным. Лифтовую шахту заменили в 2021 году.

Не самый обычный лифт — не единственная особенность этого дома. В квартире еще есть выход на крышу площадью 10 квадратов. Вот как это выглядит с улицы.

А вот — изнутри.

С крыши открывается вид на трамвайное кольцо. Около дома находится и трамвайная остановка, чуть правее — автобусная. Недалеко — парк Горького, кинотеатр «Мир», станция метро «Площадь Победы», магазин «Санта», который много лет был «Океаном», кофейня Bro Bakery и мини-кофейня LiLuOK, в которую недавно выстраивалась большая очередь.

Квартира, которая появилась в продаже, находится на втором этаже. В ней четыре комнаты и чуть дольше 90 квадратов. Жилая площадь — 66 квадратов. Кухня — 8,3 метра. На полу в квартире лежит паркет.

В кухне из техники есть духовой шкаф, газовая варочная панель, вытяжка и холодильник, спрятанный в нише.

Площадь гостиной — больше 20 квадратов. В комнате арочное окно нестандартной формы. Мебель из квартиры продавец частично планирует забрать, конкретнее стоит обсуждать этот вопрос лично.

В двух спальнях стоят двуспальные кровати, есть рабочие места и шкафы. Еще одна комната оборудована под детскую или гостевую — стоит односпальная кровать и тахта. Как раз в детской-гостевой выход на крышу.

Санузел раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоит квартира 169 тысяч долларов. Метр обходится в 1 849 долларов.

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