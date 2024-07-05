Reuters: Россия теряет военно-морской центр в Крыму 5.07.2024, 10:41

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Он создавался на протяжении многих десятилетий.

Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.

Об этом Reuters заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Неижпапа заявил, что удары украинских ракет и морских беспилотников нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе, которая является логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов, а также выполняет другие важные функции для России.

«Он создавался на протяжении многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют этот центр», - сказал Неижпапа в интервью в Одессе в преддверии Дня Военно-морских сил Украины в воскресенье.

Корабли ушли в Новороссийск

Украина, не имеющая в своем распоряжении крупных военных кораблей, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также наносила удары по объектам флота и другим военным целям в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM.

«Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, часть из них - в Азовском море», - сказал он.

По его словам, российская военно-морская база в Новороссийске на восточном побережье Черного моря не имеет таких обширных объектов, как крымский Севастополь, который служил местом хранения и погрузки крылатых ракет, используемых военными кораблями для нанесения авиаударов по Украине.

«Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему», - сказал он, назвав это «главной проблемой» для флота.

Неижпапа сообщил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять, по его словам, погибли в результате подрыва на морских минах, установленных украинскими военно-морскими беспилотниками вблизи Севастопольской бухты.

По словам Неижпапы, в знак усиления оборонительной позиции некоторые российские военные корабли, которые редко заходили в Азовское море к востоку от Крыма, теперь находятся там регулярно.

По его словам, Черноморский флот в настоящее время в основном используется для логистики, контроля над небольшой частью прибрежной территории и для запуска крылатых ракет «Калибр» по Украине.

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