Получены снимки астероидов во время сближения с Землей: ученых ждал сюрприз 5.07.2024, 10:56

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На прошлой неделе произошло редкое событие.

Два астероида находились достаточно близко от Земли, чтобы ученые NASA смогли с помощью радиотелескопов сделать изображения космических камней. Один телескоп посылал радиоволны в космос, а другой принимал отраженные от поверхности астероидов радиоволны. В результате ученые получили изображения двух потенциально опасных для нашей планеты космических камней. Благодаря снимкам ученые обнаружили, что один из астероидов не является одиночкой, а у него есть спутник, пишет IFLScience.

Фотография астероида 2024 MK

Фото: NASA

Термин потенциально опасные астероиды ученые из NASA используют для обозначения космических камней шириной более 140 метров, которые подлетают к Земле ближе, чем на 7,5 млн км. Но, хотя оба астероида, которые очень близко пролетели мимо нашей планеты являются крупными, ученые считают, что они не представляют угрозы для Земли. Хотя в космосе может произойти много событий, которые могут спровоцировать изменение орбит астероидов и тогда они действительно станут опасными. То есть это маловероятно, но не невозможно. В то же время любые изображения космических камней позволяют больше узнать об этих объектах и лучше спрогнозировать их будущую траекторию движения.

Серия фотографий астероида 2011 UL21. Внизу показан его спутник

Фото: NASA

27 июня на расстоянии 6,6 млн км мимо Земли со скоростью 25 км/с пролетел астероид 2011 UL21, обнаруженный еще 13 лет назад. Ученые из NASA с помощью радиотелескопов получили снимки этого космического камня. Оказалось, то он имеет почти сферическою форму. Если раньше считалось, что его ширина составляет от 1,7 до 3,9 км, то новые данные позволили выяснить, что размер астероида составляет примерно 1,5 км.

Но самое интересное, что ученые обнаружили наличие небольшого спутника у астероида 2011 UL21, который вращается на расстоянии примерно 3 км от него. Ученые считают, что примерно две трети астероидов являются двойными системами.

Серия изображений астероида 2024 MK

Фото: NASA

29 июня на расстоянии 295 тысяч км, что ближе, чем находится от нас Луна, мимо Земли пролетел второй астероид, получивший название 2024 МК. Стоит заметить, что этот камень ученые обнаружили только 16 июня. С помощью радиотелескопов также были сделаны изображения этого космического камня. Оказалось, что ширина 2024 МК составляет 150 метров, он имеет вытянутую форму, а на его поверхности находятся впадины и хребты. Также выяснилось, что он быстро вращается во время движения в космосе.

По словам ученых, это была исключительная возможность исследовать физические свойства и получить подробные изображения астероидов, которые сблизились с Землей.

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