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Нацбанк Беларуси выпустил прямоугольные монеты

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  • 5.07.2024, 11:15
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Нацбанк Беларуси выпустил прямоугольные монеты

В виде купюр по 30 рублей.

Как сообщает Нацбанк Беларуси, с 5 июля 2024 года в обращение попадут золотые и серебряные монеты, которые будут иметь прямоугольную форму и выглядеть как купюры по 30 рублей.

Серия названа «Беларускі рубель. 30 гадоў». Вот характеристики монет:

• золотая – номинал 30 рублей, масса 2 г, проба сплава 999, размером 150 х 70 мм, тираж 10 000 штук;

• серебряная – номинал 30 рублей, масса 5 г, проба сплава 999, размер 150 х 70 мм, тираж 20 000 штук.

В Нацбанке рассказали, что монеты отчеканены в качестве ”пруф-лайк“.

Пруф-лайк (англ. proof-like) — термин появился для обозначения качества монет, которые внешне похожи на пруф, однако монетный двор не гарантирует, что при их изготовлении технология «пруф» была соблюдена полностью. В свою очередь, пруф — монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа.

«Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений», — уточнили в Нацбанке.

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