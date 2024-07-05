В Донецкой области ликвидировали товарища Гиркина 3 5.07.2024, 11:30

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Оккупант ехал к старцу Зосиме в Волновахском районе.

В Донецкой области был ликвидирован очередной оккупант, товарищ террориста Игоря Гиркина Сергей Алиев. К праотцам он отправился 4 июля, когда ехал «к старцу Зосиме» в Никольское Волновахского района.

Российские пропагандисты винят в ликвидации Алиева украинские дроны, а сам оккупант перед смертью жаловался на «нехорошее предчувствие». На сообщения о гибели товарища Гиркина обратил внимание журналист Денис Казанский.

«Товарищ Стрелкова-Гиркина, «рассерженный патриот» Сергей Алиев решил съездить «к старцу Зосиме» в Никольское и действительно попал прямиком к Зосиме. Кто не знает – это душевнобольной схиархимандрит УПЦ МП, который умер в 2002 году», – написал Казанский.

О ликвидации Алиева сообщил еще один «рассерженный патриот», пропагандист Максим Калашников.

«Сейчас пришло печальное известие, о том, что в районе села Никольское, погиб при обстреле дронами наш друг, Сергий Алиев. Он вёз туда жизненно важные медикаменты, для оставшихся пожилых жителей села, а также помощь монастырю», – отметил пропагандист.

Сам ликвидированный оккупант перед смертью жаловался на нехорошее предчувствие и некие вероятные «небольшие последствия» поездки на оккупированную украинскую Донетчину.

«Как это ни странно, вроде, с одной стороны меня мама благословила, вот крестик мне вышила – и здесь (показывает на грудь. Ред.), и сзади... Я маме сказал, что у меня есть такое предчувствие, что могут быть какие-то небольшие последствия», – заявил Алиев на опубликованном Калашниковым видео.

«Предчувствия» были небезосновательными: по словам самого оккупанта, украинские воины не дают захватчикам спокойно ездить в прифронтовой зоне. Однако Алиев, по его словам, к поездке основательно «подготовился».

«Чтобы понимание было, из 10 машин подбили на прошлой неделе 10. И вообще за последние три недели ни одна машина не прошла. Но с нами матушка-богородица, риза, я ее хочу пожертвовать в монастырь. Немножко мы подготовились на всякий случай, взяли с собой святой водички, немножко крепкой веры, ну и аптечку», – говорит оккупант на видео.

По мнению Казанского, несмотря на то, что украинские воины делают все возможное для максимальной «денацификации» россиян на украинской земле, в этом конкретном случае смерти «рассерженного патриота» Алиева могли хотеть и сами оккупанты.

«Не исключаю, что оккупанта Сергея Алиева могли уничтожить и свои, потому что он не стеснялся частенько озвучивать неудобную правду с фронта и открыто говорил о реальных настроениях жителей оккупированных территорий», – написал журналист.

Он также привел один из примеров таких высказываний оккупанта.

«Зачастую (местные жители. – Ред.) больше боятся не украинскую артиллерию, а свою. Потому что она бьет куда попало – только не по адресу. Украинцы бьют метко, четко», – говорил Алиев.

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