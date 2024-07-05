«Девушки готовили ужин, а я составил им компанию, это было лучшее завершение сложного дня» 5.07.2024, 11:50

Как белорус прошел самую популярную паломническую тропу через Европу.

300 километров пешком, 10 дней почти непрерывной дороги и 9 гигабайтов фото в телефоне. Это – личный «зачет» минского блогера и предпринимателя Виктора Хомутовского. Недавно парень прошел самую популярную паломническую тропу через Европу – Путь святого Иакова, или Камино-де-Сантьяго. О своем пешем путешествии Виктор рассказал Myfin.by.

О маршруте

Дойти в Сантьяго-де-Компостела можно по одному из 15 путей. Но наиболее популярны у туристов 4: Французский путь (800 км), Примитиво (315 км), Северный путь (860 км) и Португальский (400 км из Лиссабона или 240 км из Порту вдоль Атлантического океана). Виктор выбрал последний вариант – Португальский маршрут со стартом из Порту.

– Перед началом прохождения тропы в главном соборе Порту я получил паспорт пилигрима – креденсиаль, в который проставляются печати на каждом отрезке Пути. Он нужен для того, чтобы после финиша получить компостелу – именной сертификат о прохождении Камино на латинском языке.

Также креденсиаль дает возможность платить минимальную стоимость за место в альберге – хостеле для пилигримов.

– Сразу оговорюсь, что в Порту я проехал на поезде расстояние, которое шел бы полдня, – продолжает Виктор. – На это были свои причины. У меня заканчивался срок действия визы, к тому же я сильно простудился.

Неосознанное желание отправиться по знаменитой паломнической тропе у Виктора появилось еще в далеком 2004 году. Лежа в больнице, парень прочитал книгу Пауло Коэльо «Дневник мага». В ее основе – опыт автора на Французском пути. И вот уже спустя 20 лет Виктор присоединился к сотням тысяч людей, которые ходили по Камино-де-Сантьяго веками, – каждый со своей судьбой.

– В Порту я переночевал. На следующий день думал, что, может, стоит остаться на денек и оклематься, но еще со времен прочтения Пауло Коэльо я стараюсь обращать внимание на знаки. Сижу, общаюсь с колумбийским парнем Педро и вдруг замечаю пилигрима. Как я понял, что это он? По ракушке на рюкзаке – опознавательный знак всех пилигримов. И я тогда решил, что пора идти. Дорога тогда проходила вдоль Атлантического океана, и мою простуду как рукой сняло. Вот что делает атлантический воздух.

Что касается самой тропы, то здесь все предельно просто. На дороге сложно потеряться. Повсюду желтые стрелки, которые указывают нужное направление. Можно даже обойтись без карт. По словам Виктора, лично для него полезным оказалось приложение Camino Ninja.

– Оно показывает, сколько километров идти от одной точки до другой. Можно посмотреть варианты размещения в альберге (гостиница для путников) и забронировать место, позвонив по указанному номеру. Но, несмотря на приложение под рукой, однажды мне просто не хватало места для ночевки. Тогда мне предложили кладовую, за которую я заплатил 10 евро. Из удобств – только матрас с подушкой. Но так как с собой у меня был спальник, мне было комфортно. Это же отдельная комната: темнота, тишина, никто утром не ходит и не собирает свой рюкзак. Что еще надо? А для понимания, комната в альберге – это несколько двухъярусных металлических кроватей минимум на 6 и максимум на 40 человек. И в 6 утра альберге, как правило, не спит – пилигримы собираются в путь. Захочешь поспать подольше – не получится.

Темп на тропе у каждого свой. В среднем Виктор проходил по 22-26 км в день. Но однажды пришлось пройти 42 км. Случалось идти и под проливным дождем.

– Именно в тот дождливый день дорога пролегала через горы и из-за дождя превратилась в каменную реку. У меня были специальные прорезиненные чехлы для кроссовок, но они спасали только первые полчаса. Сначала я шел в компании немцев, но потом расстался с ними. И тогда я «полетел». Не зря говорят: если хочешь идти долго, идти с кем-то, а если хочешь идти быстро, иди один. Наушники в уши, капюшон – и вперед. Мне было плевать, что я был мокрый до трусов. Мне ни с кем не нужно болтать, я двигался в своем темпе. До альберге я дошел такой счастливый! Мне еще достался номер с большой кроватью. Там же можно было постирать вещи в стиральной машине и тут же высушить. В альберге помимо меня были 2 немки и колумбийки. Мы вместе закупились продуктами в маркете, купили бутылочку вина. Девушки готовили ужин, а я составил им компанию. И это было лучшее завершение сложного дня на тропе.

Багаж и бюджет

Важный момент в пеших путешествиях – это рюкзак, а точнее его вес.

– Часто в альбергах нет привычных нам одеял, только что-то вроде простыни. Сам же матрас тоже тонкий, с прорезиненным основанием. Поэтому спальный мешок – это в первую очередь то, что нужно взять с собой. Еще из вещей у меня были пара штанов и шорт, несколько маек, специальные влагоотводящие носки, ветровка и дождевик. Таблетки и солнцезащитный крем, который я так и ни разу не использовал. Ненужными мне оказались небольшой штатив, налобный фонарик и карманный свет. Итого вес моего рюкзака составил 9 кг. Из них 1,5 кг точно были лишними.

– В таких путешествиях важно и то, в каких кроссовках ты идешь, – продолжает Виктор. – Я купил себе специальные трекинговые. Заранее сходил в них из Новой Боровой в Раубичи, чтобы разносить их. В итоге кроссовки сели идеально. За все время пути до Камино у меня не было ни одной мозоли.

– В день я тратил не больше €50. Из них – €15-20 на альберге. Обычно 2 раза в день я брал перекус в дороге – эспрессо, бутылка воды и сэндвич. За все выходило €4-5. В альберге был полноценный прием пищи. Иногда получалось и 2 раза нормально поесть. На это у меня уходило €15. Что-то покупал в магазине для утреннего перекуса перед дорогой. Билет из Вильнюса в Порту обошелся мне в 280 евро. Обратная дорога почти так же. Плюс всю экипировку я покупал с нуля. Одежда, рюкзак и кроссовки «потянули» на €600.

На весь путь Виктор потратил:

€500 на ночевки и еду;

€600 на дорогу;

€600 на экипировку;

Итого: €1700.

Что в итоге

Конечная точка маршрута не зависит от стартовой. Все дороги ведут на площадь города Сантьяго-де-Компостела. Завершить прохождение тропы у каждого пилигрима получается по-разному.

– Кто-то просто отдыхает, кто-то плачет или фотографируется. Я плакал, – рассказывает Виктор. – Это необъяснимо. Я рыдал еще несколько дней до конца маршрута, так как осознавал, что скоро все закончится. Для тех, кто хотел бы продолжить свой путь, есть дорога до мыса Финистерре, который находится на краю Испании. Я же отправился домой через Страсбург. Теперь планирую преодолеть Французский путь.

– Это лучшее путешествие в моей жизни. А посетил я стран, наверное, 15, так что мне есть с чем сравнивать. Это не туристический маршрут. Путь проходил через настоящую жизнь португальцев и испанцев. В Беларуси я хочу построить свой дом, поэтому мне было интересно посмотреть на их частное домостроение, благоустройство дворов. А такого разнообразия разных вилл и домов точно не встретишь ни в каком другом путешествии.

По мере продвижения я понял, что это гораздо глубже, чем просто маршрут. Я посмотрел на многие вещи под другим углом. Весь путь – это маленькая копия твоей жизни. Каждый человек, каждый день и каждая вещь в твоем рюкзаке символизирует что-то из реальной жизни. И это определенный опыт, который я еще буду принимать и осознавать.

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