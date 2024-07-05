Кардиолог назвал три полезных для сердца перекуса 5.07.2024, 12:01

Полезная привычка для сердца не отберет много времени.

Люди, которые интересуются, какая полезная привычка для сердца не отберет много времени, могут «взять на вооружение» три полезных перекуса.

О полезных для этого органа вариантах перекусов рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Дэвид Сабгир изданию EatingWell. По его словам, полезно перекусывать хумусом с нарезанными свежими овощами - огурцами, болгарским перцем или морковью.

«Хумус обычно изготавливается из нута или других бобов или чечевицы, которые содержат клетчатку, которая может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности). Овощи также содержат клетчатку и полезные витамины и минералы», - отметил медик.

По его словам, пользу сердцу также может принести тост из цельного хлеба (содержит клетчатку) с авокадо.

«Авокадо содержит хороший жир, в том числе 5 граммов мононенасыщенного жира на одну треть авокадо среднего размера, который может поддерживать здоровье сердца, снижая уровень ЛПНП или плохого холестерина в вашей крови», - добавил доктор.

Сабгир также назвал вариант полезного перекуса, в состав которого входит шоколад и орехи.

«Орехи, такие как грецкие или миндаль, содержат ненасыщенные жиры, а в темном шоколаде есть полифенолы, такие, как флавоноиды и катехины. Потребление как полезных ненасыщенных жиров, так и полифенолов ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснил врач.

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