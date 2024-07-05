«Путин боится это задействовать» 1 5.07.2024, 12:25

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фото: getty images

Военный эксперт описал одну из главных проблем Кремля.

Россия вербует наемников на войну против Украины в десятках государств мира, ведь в РФ становится все меньше и меньше желающих и добровольцев, которые имели бы желание участвовать в российской оккупационной армии.

Именно поэтому российскому диктатору Владимиру Путину выгодно воспользоваться помощью Северной Кореи, которая может отправить на подмогу российским оккупантам свои инженерные войска. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью «Главреду».

По словам эксперта, человеческий ресурс в РФ еще есть, однако Путин боится его задействовать, ведь если сейчас в России объявят жесткую волну мобилизации, то это может спровоцировать социальный взрыв.

«Ресурс у России, по большому счету, есть, но Путин боится его задействовать. А желающих и добровольцев становится все меньше и меньше. Объявить жесткую волну мобилизации на сегодня - это значит спровоцировать социальный взрыв. Если в 2022 году это обошлось просто гигантским, рекордным за 20 лет пребывания Путина у власти падением его рейтинга, то сегодня это будет социальный взрыв», - отметил Жданов.

Эксперт говорит, что именно поэтому сегодня российское командование в 21 стране мира вербует наемников для войны.

«В тюрьмах зэки закончились - в РФ закрыли 50 колоний (представьте, сколько заключенных Россия отправила на фронт)! Сейчас там шерстят женские колонии и начали вербовать на войну подследственных, то есть, если человек подписывает контракт, с него снимаются обвинения», - сказал он.

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