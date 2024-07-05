Россия осталась без ракетоносителей в Черном и Азовском морях 1 5.07.2024, 12:37

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В ВМС Украины назвали причину.

Российские оккупанты уменьшают свой военный контингент в Черном и Азовском морях, сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук - спикер Военно-морских сил Украины.

"Сейчас носители отсутствуют, даже подводная лодка, которая была разряжена и находилась в акватории Черного моря уже достаточно длительное время - сейчас там отсутствует. Находится два патрульных катера пограничной службы - морской охраны ФСБ РФ. Они никаких особых задач, которые могут сказаться на нашей деятельности - не выполняют. Тем не менее, они осмелились выйти в море. В Азове находится три единицы - это два минных тральщика и один катер патрульный. Носителей так же там нет", - пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС пояснил, что сейчас оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности в Черном море. Зато в Азовском у них нет соответствующей инфраструктуры для обслуживания своих судов.

«В Азов они заходили ударной группировкой, даже один корабль отстрелялся. Потому что считали себя в условной безопасности, если речь идет о морских дронах. Тем не менее, акваторию Азовского моря они покинули. Те единицы, что там находятся - не от хорошей жизни. Базироваться в Крыму им было бы значительно интереснее и легче. Тем не менее, там сейчас остаются остатки флота. Именно остатки, потому что это либо корабли судообеспечения, которые не являются боевыми единицами. Или это боевые корабли, которые в основном находятся на ремонте, в частности те корабли, которые были повреждены в Крыму», - добавил Плетенчук.

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