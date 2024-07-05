СМИ: Орбан через Беларусь летит в Москву 7 5.07.2024, 12:51

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Виктор Орбан

Премьер Венгрии намекнул на некие «деликатные шаги».

Из Будапешта в Беларусь залетел самолет. СМИ полагают, что на нем Виктор Орбан летит в Москву. Сам Орбан накануне не подтвердил свой визит в Москву, о котором ранее писали СМИ, но намекнул на некие «деликатные шаги», которые могут последовать.

В эфире радиостанции Kossuth его спросили о следующих действиях после встречи с Зеленским в Киеве, пишет «Политика Страны».

«Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся», — сказал премьер Венгрии.

Также Орбан заявил, что Будапешт «хотел бы подтолкнуть РФ и Украину к заключению мира, однако понимает, что организацией таких переговоров будут заниматься крупные державы».

Стоит отметить, что Брюссель не давал премьеру Венгрии мандат на переговоры с Путиным, а визит происходит в рамках двусторонних отношений сторон.

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