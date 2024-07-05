Forbes: Россия потеряла 99 тысяч солдат для захвата микрорайона в Часовом Яру 5.07.2024, 13:30

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Кремль, похоже, упустил свой последний шанс.

4 апреля российские войска начали атаку на Часов Яр, украинский опорный пункт на востоке Украины, расположенный к западу от руин Бахмута. Спустя три месяца, на этой неделе, они захватили наиболее уязвимый район города — район канала, ценой жизней тысяч российских солдат. Об этом пишет Forbes.

Согласно данным журналистов, с начала кампании в Часовом Яру российские военные потеряли 99 000 человек. Хотя не все они погибли непосредственно в Часовом Яру, значительная их часть понесла потери в этом регионе.

«Россия добилась определенных успехов на земле, но даже это далось ей огромной ценой», — комментирует Мик Райан, генерал австралийской армии в отставке. Потратив столько жизней ради столь незначительной выгоды, Россия, «похоже, упустила свой последний шанс нанести решающий удар по Украине в этой войне», добавил Райан.

Украинский гарнизон в Часовом Яру продолжает сражаться. Пресс-секретарь украинской армии Назар Волошин сообщил, что гарнизон отступил на несколько кварталов к западу через канал Северский Донец-Донбасс, поскольку российские бомбы и артиллерия разрушили все здания в районе канала.

Как пишет издание, некоторых может удивить, что украинский гарнизон, возглавляемый 41-й и 67-й механизированными бригадами, 56-й моторизованной бригадой, 5-й штурмовой бригадой и 241-й бригадой территориальной обороны, продержался так долго в изолированном и уязвимом районе канала.

Еще в конце мая украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предсказала, что Часов Яр в конечном итоге будет потерян для ВСУ, но наш гарнизон продержался еще 6 недель.

По мнению издания, помогло то, что в середине апреля администрация президента США Джо Байдена возобновила поставки боеприпасов в Украину после провала шестимесячных усилий пророссийски настроенных республиканских законодателей по отказу от помощи.

Украинской обороне также помогло то, что в результате тяжелых потерь российские полки и бригады ослабли, хотя Кремлю, хоть и с трудом, удается набирать свежие войска для замены убитых и раненых.

Однако темпы потерь вынуждают Москву отправлять на фронт новые войска без надлежащего руководства, подготовки и снаряжения. «Россия не в состоянии создать более качественные и крупные силы, которые могли бы проводить более масштабные наступательные операции», — объясняет Райан.

Для украинских солдат, защищающих Часов Яр, это мало утешительно. Они ведут бои квартал за кварталом, независимо от более широкого стратегического контекста. В Часовом Яру вероятны более жестокие бои за блоки, поскольку россияне стремятся расширить свои успехи в одном из немногих мест, где они вообще продвигаются вперед, пишет Forbes.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, российские войска вскоре начнут атаки через канал Северский Донец-Донбасс в центральной части Часового Яра со своих позиций в районе канала.

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