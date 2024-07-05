закрыть
5 июля 2024, пятница, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области дрон сбил российский вертолет Ми-28

  • 5.07.2024, 13:48
  • 1,152
В Ростовской области дрон сбил российский вертолет Ми-28

После экстренной посадки начался пожар.

В Ростовской области России после столкновения с украинским беспилотником ВСУ совершил экстренную посадку вертолет Ми-28. Это спровоцировало мощный пожар – под бортом из-за высокой температуры двигателя загорелась трава, огонь охватил около 500 квадратных метров территории.

Об этом сообщили российские и украинские СМИ. Отмечается, что военный вертолет посреди поля в Азовском районе утром 5 июля обнаружили местные фермеры. Членов экипажа поблизости не обнаружили, сам борт – «серьезно поврежден». Для борьбы с огнем на место происшествия выехали пожарные.

Напомним, в эту ночь после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону в РФ вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох