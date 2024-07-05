В Ростовской области дрон сбил российский вертолет Ми-28 5.07.2024, 13:48

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После экстренной посадки начался пожар.

В Ростовской области России после столкновения с украинским беспилотником ВСУ совершил экстренную посадку вертолет Ми-28. Это спровоцировало мощный пожар – под бортом из-за высокой температуры двигателя загорелась трава, огонь охватил около 500 квадратных метров территории.

Об этом сообщили российские и украинские СМИ. Отмечается, что военный вертолет посреди поля в Азовском районе утром 5 июля обнаружили местные фермеры. Членов экипажа поблизости не обнаружили, сам борт – «серьезно поврежден». Для борьбы с огнем на место происшествия выехали пожарные.

Напомним, в эту ночь после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону в РФ вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов.

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