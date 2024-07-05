В Могилеве мужчина умер, подавившись шашлыком 5.07.2024, 13:48

Трагедия произошла во время семейного отдыха на природе.

Житель Могилева умер во время пикника на даче, подавившись шашлыком. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Мужчина отдыхал на природе вместе с семьей. Во время пикника он подавился шашлыком и начал задыхаться.

«Несмотря на то что родственникам удалось вытащить застрявший кусок мяса, из-за кислородного голодания произошла гибель мозга и прекратилась сердечная деятельность», — сообщили в ГКСЭ.

Эксперт, обследовавший тело погибшего, выяснил, что мужчина проглатывал большие куски мяса, практически не пережевывая. Кроме того, химическая экспертиза выявила в его крови этиловый спирт в концентрации, соответствующей средней степени опьянения.

Судебные эксперты напомнили, что смерть при механической асфиксии из-за попадания в дыхательные пути инородного тела может произойти очень быстро — уже через полторы минуты пострадавший теряет сознание, еще через три-пять минут может умереть: недостаток кислорода жизненно важным органам, в первую очередь мозгу, влечет остановку сердечной деятельности.

«Во избежание несчастных случаев следует тщательно пережевывать твердую пищу, предварительно резать ее на мелкие кусочки», — отметили в ГКСЭ.

Для человека, который не может дышать из-за инородного тела, спасительным является прием Геймлиха:

• нужно встать позади пострадавшего, обхватить его живот под ребрами обеими руками;

• сжать руку в кулак и частью кулака со стороны большого пальца придавить живот между пупком и ребрами;

• ладонь другой руки положить поверх кулака и толкающим движением вверх вдавить его в живот — повторять прием до полного освобождения дыхательных путей пострадавшего.

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