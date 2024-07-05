Путина подставили 4 Дмитрий Колезев

5.07.2024, 14:07

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Фото: Getty Images

История очень интересная.

Гвардии полковника Городилова, который был в Буче, арестовали. История, конечно, очень интересная. Сергей Смирнов в твиттере предположил, что это отложенное наказание за Бучу — не за то, что там устроили, а за то, что об этом стало известно. Я в целом тоже сразу подумал, что арест связан с Бучей.

Допускаю, что Путин ужасно зол на российскую армию за то, что она устроила в Буче (как конкретной, так и условной) — это похоронило его надежды представить преступную агрессию как справедливую войну за освобождение Украины от нацистов. И вообще сильно ударило по международному имиджу. Не будь Бучи, война не стала бы менее преступной и несправедливой, но Путину было бы гораздо легче маневрировать, юлить, ссылаться на всякие международные прецеденты и представлять происходящее как точечную, аккуратную СВО. Ну, в общем, Буча для всего мира была шоком и трагедией, а для Путина была провалом. И он до сих пор не может толком этого расхлебать.

Естественно, первыми под горячую руку в истерике попали те, кто говорил про Бучу — уголовные дела заводились пачками, а власть упрямо отрицала факты военных преступлений. И до сих пор отрицает, хотя уже вышел даже доклад ООН, который подтвердил все худшие версии. Но вопрос наказания подлинных виновных, возможно, тоже стоял — ведь Путин должен считать, что российские военные подставили его в Буче.

Но не может же Кремль признаться в том, что был не прав. И что преступления в Буче на самом деле совершались. Это ж сколько уголовных дел за посты и видеоролики о Буче придется закрыть, а кого-то, получается, и из тюрьмы выпустить? Решительно невозможно. Поэтому, предположим, можно найти другие поводы наказать провинившихся.

Это, понятно, версия. У нее есть слабые места — например, я думаю, гораздо более в духе этого режима было бы просто грохнуть полковника гвардии Городилова где-нибудь. Но это могли бы списать на СБУ, да и нужного месседжа могло не получиться. Месседж же примерно такой: не подставляйте папу!

Посмотрим, как будет развиваться сюжет. Может, гвардии полковник Городилов нужен Путину в тюрьме, чтобы когда-нибудь, когда начнутся переговоры о мире и снятии санкций, на всякий случай под рукой был козел отпущения, который может ответить за Бучу даже на каком-нибудь международном трибунале.

Дмитрий Колезев, «Телеграм»

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