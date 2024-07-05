В Беларусь не пустили более 20 тонн российского зерна

В Беларусь не пустили более 20 тонн российского зерна1
- 5.07.2024, 14:09
У водителя не оказалось документов.
В Беларусь из России не впустили более 20 тонн пшеницы, которая не соответствует фитосанитарным нормам. Это подтвердила фитосанитарная служба Беларуси, сообщает Таможенный комитет Беларуси.
Грузовик Volvo был остановлен при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке дороги. У водителя не оказалось ни сопроводительных документов, ни сертификата, подтверждающего безопасность продукции. Гомельская таможня начала административный процесс по ст. 13.12 КоАП. Пшеница возвращена в Россию.
Кроме того, гомельскими таможенниками совместно с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора проводятся сейчас проверочные мероприятия, а также привлекаются к ответственности лица по фактам ввоза более 400 партий шрота. Продукция незаконно поставлялась в адрес белорусского получателя от поставщиков из России. Объем ввезенного товара превысил 8 тысяч тонн.