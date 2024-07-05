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Украинские десантники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении

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  • 5.07.2024, 14:12
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Украинские десантники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении

Штурмовую группу ЧВК «Ветераны» разнесли вдребезги.

Украинские десантники дали мощный отпор российским оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении. Личный состав врага просто разнесло вдребезги.

Соответствующее видео показала пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины. На торецком направлении фронта оккупанты собрали силы и пытались прорвать оборону.

Однако Житомирские десантники разрушили их планы. На кадрах видно, как подразделения 95 бригады ДШВ разбивают россиян. Один танковый экипаж уничтожил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧВК «Ветераны», мгновенно ликвидировав 10 оккупантов.

Перехват свидетельствует, что врагу очень тяжело – они постоянно жалуются и просят о помощи.

«Теперь им уже ничего не поможет, потому что против них ДШУ!» – добавили защитники Украины.

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