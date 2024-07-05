Украинские десантники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении 3 5.07.2024, 14:12

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Штурмовую группу ЧВК «Ветераны» разнесли вдребезги.

Украинские десантники дали мощный отпор российским оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении. Личный состав врага просто разнесло вдребезги.

Соответствующее видео показала пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины. На торецком направлении фронта оккупанты собрали силы и пытались прорвать оборону.

Однако Житомирские десантники разрушили их планы. На кадрах видно, как подразделения 95 бригады ДШВ разбивают россиян. Один танковый экипаж уничтожил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧВК «Ветераны», мгновенно ликвидировав 10 оккупантов.

Перехват свидетельствует, что врагу очень тяжело – они постоянно жалуются и просят о помощи.

«Теперь им уже ничего не поможет, потому что против них ДШУ!» – добавили защитники Украины.

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