В белорусской армии молодой солдат погиб при невыясненных обстоятельствах

В белорусской армии молодой солдат погиб при невыясненных обстоятельствах12
- 5.07.2024, 14:25
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Трагедия произошла в День независимости.
Трагическое происшествие произошло в День Независимости в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, дислоцирующейся в деревне Заслоново Лепельского района Витебской области. При пока невыясненных обстоятельствах погиб 19-летний Матвей Коновалов из Хойников.
«Он был в наряде. Возможно, случился несчастный случай, но, скорее, он сам застрелился, так как это произошло ночью», — рассказал «Нашей Ниве» осведомленный источник.
По словам собеседника, трагедия произошла 3 июля в 2:45, но не в Заслоново, а в Мачулищах, куда на День Независимости дислоцировали Коновалова.
Журналисты узнали, что в Беларуси есть только один Матвей с такой фамилией и такого возраста. Информацию о его смерти нам позже подтвердили знакомые парня:
«Он поговорил с матерью вечером, а утром ей позвонили из армии и сказали, что Матвея больше нет. Что он застрелился якобы. Но никто в это не верит».
Журналисты также позвонили в Горский сельсовет, к которому относится Заслоново. Там косвенно подтвердили происшествие: «А, вы по тому парню, с которым разбираются». Но за подробностями направили к заместителю командира по идеологической работе полковнику Вячеславу Оковицкому.
В разговоре Вячеслав Оковицкий все отрицал: «Ничего у нас не случилось. Вы вообще ошиблись номером». И бросил трубку.
По словам знакомых с ситуацией, Матвея Коновалова уже успели похоронить.