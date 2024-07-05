Начались городские бои в Нью-Йорке 6 5.07.2024, 14:33

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Военный эксперт оценил ситуацию.

Российские захватчики продолжают атаковать поселок Нью-Йорк Донецкой области из ствольной и реактивной артиллерии, по населенному пункту применяют также КАБы. Бои ведутся уже в самом поселке.

Окрестности Нью-Йорка перешли под контроль российских оккупационных сил. О ситуации в населенных пунктах Торецкой агломерации, в которую входит и упомянутый поселок, OBOZ.UA рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В районе Торецкой агломерации россияне продолжают наносить удары по Нью-Йорку, используя артиллерию ствольную, реактивную, а также корректированные авиационные бомбы», – констатировал он.

Кроме того, по словам Коваленко, российские оккупационные войска начали бои в южной части Нью-Йорка.

«Фактически, по состоянию на сегодняшний день боевые действия ведутся по улице Казацкой и по улице Железнодорожной. На карте они пока не обозначены ни как серая зона, ни как захваченная территория. Но фактически можно говорить, что окрестности Нью-Йорка уже находятся под контролем российских оккупантов», – отметил аналитик.

Коваленко добавил, что уличные бои идут также в районе населенных пунктов Пивденное и Пивничное, оба, как и Нью-Йорк, входят в Торецкую агломерацию.

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