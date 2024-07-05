Ученые: Люди изобрели попкорн раньше колеса 1 5.07.2024, 14:40

Этот способ приготовления кукурузы позволил без больших усилий запасать пищу впрок.

Попкорн, или жареные на огне зерна кукурузы, оказались открыты человечеством раньше изобретения колеса. Это следует из археологических открытий, сделанных в последние годы, рассказал профессор антропологии из Университета штата Нью-Йорк в Олбани Шон Рэфферти научному порталу The Conversation.

По словам исследователя, первыми в истории кукурузу, или маис, начали выращивать ранние земледельцы на территории современной Мексики около 9 тыс. лет назад. Коренные американцы одомашнили разновидность злакового растения под названием теосинте. Оттуда эта культура распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Специалист отметил, что частицы первого в истории попкорна были обнаружены в одной из пещер в Перу. Археологи нашли остатки зерен одного из видов маиса, которые лопнули при обжаривании на огне.

Как показал анализ, самому древнему в мире попкорну оказалось около 6,7 тыс. лет. Это приблизительно на 700 лет раньше открытия человеком колеса в древней Месопотамии.

Хотя попкорн и не произвел революции в технологиях человечества подобно колесу, этот способ приготовления кукурузы позволил доисторическим американцам без больших усилий запасать пищу впрок, поскольку обжаренные зерна легко готовились и долго хранились.

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