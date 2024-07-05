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Ученые: Люди изобрели попкорн раньше колеса

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  • 5.07.2024, 14:40
Ученые: Люди изобрели попкорн раньше колеса

Этот способ приготовления кукурузы позволил без больших усилий запасать пищу впрок.

Попкорн, или жареные на огне зерна кукурузы, оказались открыты человечеством раньше изобретения колеса. Это следует из археологических открытий, сделанных в последние годы, рассказал профессор антропологии из Университета штата Нью-Йорк в Олбани Шон Рэфферти научному порталу The Conversation.

По словам исследователя, первыми в истории кукурузу, или маис, начали выращивать ранние земледельцы на территории современной Мексики около 9 тыс. лет назад. Коренные американцы одомашнили разновидность злакового растения под названием теосинте. Оттуда эта культура распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Специалист отметил, что частицы первого в истории попкорна были обнаружены в одной из пещер в Перу. Археологи нашли остатки зерен одного из видов маиса, которые лопнули при обжаривании на огне.

Как показал анализ, самому древнему в мире попкорну оказалось около 6,7 тыс. лет. Это приблизительно на 700 лет раньше открытия человеком колеса в древней Месопотамии.

Хотя попкорн и не произвел революции в технологиях человечества подобно колесу, этот способ приготовления кукурузы позволил доисторическим американцам без больших усилий запасать пищу впрок, поскольку обжаренные зерна легко готовились и долго хранились.

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