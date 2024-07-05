Могилевчанин за свой счет эвакуировал с дороги чужую легковушку 2 5.07.2024, 14:55

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Но хозяин авто не оценил поступок.

В Могилеве произошел необычный угон: парень вызвал эвакуатор, чтобы отвезти чужой автомобиль на металлолом, и даже заплатил за услуги. Но хозяин заметил пропажу, вора нашли и завели на него уголовное дело. Как пишет zerkalo.io, об этом рассказали в милиции.

В Могилеве 33-летний мужчина парковал свою легковушку стоимостью 9000 рублей в одном и то же месте. Однажды он обнаружил, что автомобиль пропал, и заявил в милицию.

Угонщиком оказался 25-летний безработный могилевчанин. Он несколько раз проходил мимо припаркованного авто, почти все время стоявшего на одном месте, и решил сдать на металлолом. Для этого парень вызвал эвакуатор, оплатил его услуги, дождался, когда чужой автомобиль отбуксируют, и взял транспортное средство в оборот.

Видео, как эвакуатор тащит угнанную легковушку, попало на камеры наблюдения.

В отношении вора возбуждено уголовное дело.

А водителям советуют парковать свои авто на платных стоянках, а не под окном или у подъезда, где их сохранность никак не гарантирована.

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