Могилевчанин за свой счет эвакуировал с дороги чужую легковушку

Могилевчанин за свой счет эвакуировал с дороги чужую легковушку2
- 5.07.2024, 14:55
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Но хозяин авто не оценил поступок.
В Могилеве произошел необычный угон: парень вызвал эвакуатор, чтобы отвезти чужой автомобиль на металлолом, и даже заплатил за услуги. Но хозяин заметил пропажу, вора нашли и завели на него уголовное дело. Как пишет zerkalo.io, об этом рассказали в милиции.
В Могилеве 33-летний мужчина парковал свою легковушку стоимостью 9000 рублей в одном и то же месте. Однажды он обнаружил, что автомобиль пропал, и заявил в милицию.
Угонщиком оказался 25-летний безработный могилевчанин. Он несколько раз проходил мимо припаркованного авто, почти все время стоявшего на одном месте, и решил сдать на металлолом. Для этого парень вызвал эвакуатор, оплатил его услуги, дождался, когда чужой автомобиль отбуксируют, и взял транспортное средство в оборот.
Видео, как эвакуатор тащит угнанную легковушку, попало на камеры наблюдения.
В отношении вора возбуждено уголовное дело.
А водителям советуют парковать свои авто на платных стоянках, а не под окном или у подъезда, где их сохранность никак не гарантирована.