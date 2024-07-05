Драмой с промахом Месси обернулся матч Аргентины на Кубке Америки 5.07.2024, 15:01

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Футболисты Эквадора, которые считались аутсайдерами, смогли переломить ход игры.

Сборная Аргентины провела четвертьфинальный матч Кубка Америки против Эквадора, передает Tengri Sport.

Главная звезда аргентинской команды Лионель Месси пропустил предыдущую игру, но в первом раунде плей-офф вернулся в стартовый состав.

В первом тайме сборная Аргентины открыла счет на 35-й минуте. Лисандро Мартинес вонзил мяч головой после углового удара.

Футболисты из Эквадора, которые считались аутсайдерами, смогли переломить ход игры, а в концовке основного времени - сравнять счет. В драматичной развязке на 91-й минуте отличился Кевин Родригес.

На Кубке Америки нет дополнительного времени, а потому команды сразу перешли в серию пенальти. Первым к точке подошел Лионель Месси и пробил по центру в перекладину.

Но партнеры аргентинской звезды сумели выиграть серию 11-метровых. Первый удар вслед за Месси отбил голкипер Эмилиано Мартинес, а затем аргентинцы реализовали оставшиеся 4 попытки.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с победителем пары Канада - Венесуэла.

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