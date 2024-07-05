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Друг Лукашенко отказался идти на третий срок

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  • 5.07.2024, 15:09
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Друг Лукашенко отказался идти на третий срок
Эммерсон Мнангагва

После окончания срока он уйдет на пенсию.

Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который в последнее время часто встречался с Лукашенко, заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Он намерен придерживаться ограничения в два срока, заложенного в конституцию страны и устав его партии.

«Я отслужил свой первый срок, и он закончился, затем мы пошли в Конгресс, и вы выбрали меня президентом на новый срок, так что сейчас идет мой последний пятилетний срок», — цитирует его The Herald.

Мнангагва добавил, что после окончания срока он уйдет на пенсию, причем покинет и пост лидера партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», так как устав партии также содержит ограничение на два пятилетних срока.

Эммерсон Мнангагва стал президентом Зимбабве в 2017 году после того, как был отстранен от власти Роберт Мугабе. В 2018 и 2023 года он одержал победу на президентских выборах.

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