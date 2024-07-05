Ракеты и дроны поразили российский военный аэродром «Приморско-Ахтарск»
- 5.07.2024, 15:22
Оттуда Россия запускает по Украине «Шахеды».
В направлении Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ в ночь на 5 июля летели не только беспилотники, но и минимум две ракеты.
В результате был поражен военный аэродром «Приморско-Ахтарск», ранен один из военнослужащих.
Также был прилет по электроподстанции, что местные власти пытаются скрыть. Об этом сообщило российское издание ASTRA, позиционирующее себя как независимое.
«Один военнослужащий ранен в результате атаки в ночь на 5 июля на военный аэродром «Приморско-Ахтарск» (в/ч 75387), сообщили источники ASTRA в экстренных службах Краснодарского края. Ранее о поражении этого же аэродрома сообщали украинские осинтеры», – отмечено в сообщении.
Российские журналисты привели в пример выводы, опубликованные в украинском Telegram-канале «Dnipro | OSINT з Гарбузом». Проанализировав одно из видео, фиксировавших атаку на Приморско-Ахтарск, OSINT-расследователи констатировали, что «по территории военного аэродрома [казармы и склады] по меньшей мере 2 прилета БПЛА в Приморско-Ахтарске». Именно оттуда, напомнили расследователи, Россия запускает по Украине «Шахеды».
«На полученном видео мы определили геолокацию и провели линии вдоль вспышек с поверхности [прилеты]. Линии проходят по территории аэродрома, откуда, в частности, и запускают «Шахеды», – отметили в OSINT-сообществе.
Тем временем ASTRA уточнила, что помимо попадания в аэродром, в Приморско-Ахтарске было попадание в электроподстанцию, вследствие чего у части абонентов возникли перебои с электричеством.
«Как выяснила ASTRA, регион атаковали не только беспилотники, но и как минимум 2 ракеты. В минобороны РФ же официально сообщили, что сбиты 14 беспилотников, умолчав про ракеты и про попадания по военному аэродрому и в электроподстанцию. Не сообщили об этом и местные власти», – отмечено в сообщении.
«Приморско-Ахтарск» является аэродромом совместного базирования в Краснодарском крае, он расположен на северо-восточной окраине одноименного города.
На аэродроме дислоцирован 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.