Синоптики предупредили белорусов о слишком жаркой погоде 5.07.2024, 15:24

На субботу объявлен желтый уровень опасности.

На 6 июля по юго-западу Беларуси синоптики объявили желтый уровень опасности из-за жары.

В субботу местами по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

6 июля будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометра покажут +7…13°C, а днем — +22…29°C.

В воскресенье, 7 июля, погода ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных и западных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы. Днем местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +12…19°C, а днем — +25…32°C.

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