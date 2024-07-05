Синоптики предупредили белорусов о слишком жаркой погоде
- 5.07.2024, 15:24
На субботу объявлен желтый уровень опасности.
На 6 июля по юго-западу Беларуси синоптики объявили желтый уровень опасности из-за жары.
В субботу местами по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
6 июля будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометра покажут +7…13°C, а днем — +22…29°C.
В воскресенье, 7 июля, погода ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных и западных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы. Днем местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +12…19°C, а днем — +25…32°C.