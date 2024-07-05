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«Лукашисты развели покойного Уго Чавеса»

  • 5.07.2024, 15:33
«Лукашисты развели покойного Уго Чавеса»
Фото: Reuters

О «союзничестве» Венесуэлы и Беларуси.

Перед 3 июля лукашисты радостно отрапортовали про окончание реконструкции парка Уго Чавеса в минской Каменной горке. На открытии присутствовало руководство столицы, пригласили посла Венесуэлы с супругой.

«Неизвестно, насколько приятно было праздновать венесуэльцам. Самопровозглашенный кинул венесуэльскую хунту на $1,5 млрд. Развел покойника Чавеса на поставки нефти, которая очень выручила во время конфликта с РФ. В 2012-м обещал вернуть долг досрочно. Но в 13-м умер Чавес, и уже в 15-м лукашисты заявили, что это была «помощь по договоренности».

Кому я должен, всем прощаю», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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