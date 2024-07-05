«Лукашисты развели покойного Уго Чавеса» 5.07.2024, 15:33

Фото: Reuters

О «союзничестве» Венесуэлы и Беларуси.

Перед 3 июля лукашисты радостно отрапортовали про окончание реконструкции парка Уго Чавеса в минской Каменной горке. На открытии присутствовало руководство столицы, пригласили посла Венесуэлы с супругой.

«Неизвестно, насколько приятно было праздновать венесуэльцам. Самопровозглашенный кинул венесуэльскую хунту на $1,5 млрд. Развел покойника Чавеса на поставки нефти, которая очень выручила во время конфликта с РФ. В 2012-м обещал вернуть долг досрочно. Но в 13-м умер Чавес, и уже в 15-м лукашисты заявили, что это была «помощь по договоренности».

Кому я должен, всем прощаю», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com