«Лукашисты развели покойного Уго Чавеса»
- 5.07.2024, 15:33
О «союзничестве» Венесуэлы и Беларуси.
Перед 3 июля лукашисты радостно отрапортовали про окончание реконструкции парка Уго Чавеса в минской Каменной горке. На открытии присутствовало руководство столицы, пригласили посла Венесуэлы с супругой.
«Неизвестно, насколько приятно было праздновать венесуэльцам. Самопровозглашенный кинул венесуэльскую хунту на $1,5 млрд. Развел покойника Чавеса на поставки нефти, которая очень выручила во время конфликта с РФ. В 2012-м обещал вернуть долг досрочно. Но в 13-м умер Чавес, и уже в 15-м лукашисты заявили, что это была «помощь по договоренности».
Кому я должен, всем прощаю», — пишет читатель сайта Charter97.org.