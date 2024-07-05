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ВСУ разгромили российских штурмовиков из ЧВК «Ветераны» на Торецком направлении

  • 5.07.2024, 15:40
ВСУ разгромили российских штурмовиков из ЧВК «Ветераны» на Торецком направлении

БТР и танк расстреляли дома с оккупантами.

Житомирские десантники 95-й бригады ДШВ разгромили штурмовые подразделения оккупантов, которые пытались наступать на восточной окраине села Северное на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами разгрома захватчиков опубликована в соцсетях.

«Кадры разгрома российских штурмовиков на Торецком направлении. В первой части видео житомирские десантники 95-й бригады ДШВ с воздуха с помощью дронов разматывают наступающие российские группы на восточной окраине Северного. Позже в дело вступает украинская бронетехника: БТР и танк сравнивают с землей дома с оккупантами из ЧВК «Ветераны» - подразделения, сформированного из жителей так называемой «ДНР», - отмечает в заметке автор публикации.

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