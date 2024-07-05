Почему Трамп не так страшен, как его малюют 5 Тарас Загородний

5.07.2024, 15:54

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Дональд Трамп

Фото: AP

Нужно помнить и понимать логику республиканцев.

После неудачного выступления президента США Джозефа Байдена на дебатах с Дональдом Трампом многие американские СМИ призвали его отказаться от участия в выборах и уступить место другому кандидату. Для Трампа некую неопределенность создают суды. Потому возникает вопрос о том, могут ли американские выборы пойти по непредвиденному сценарию, когда в них не будет участвовать ни Байден, ни Трамп.

Что касается Джозефа Байдена, то он, несмотря на призывы отказаться от участия в выборах, сказал, что все равно еще раз поборется за кресло президента США. Многие спонсоры демократов недовольны тем, что на выборы от Демократической партии идет Байден: его проблема в том, что большинство населения США считает, что он неспособен физически дальше руководить страной. И дебаты с Трампом лишь укрепили в мысли тех, кто так считает, поскольку было очевидно, что Трамп выглядит более бодрым.

Впрочем, и до этого продумывались разные сценарии, кого можно выдвинуть вместо Байдена. В том числе рассматривался вариант, что к власти придет Байден, определит своего вице-президента, а потом откажется от поста, и его заменит вице-президент. Вот только загвоздка в том, что Байден – настолько компромиссная и объединяющая фигура для Демократической партии, что не все хотят его отпускать, чтобы не рисковать еще больше. Кроме того, до выборов уже осталось мало времени, чтобы выдвигать неузнаваемого кандидата и проводить его кампанию.

Так что пока что Байден остается в гонке.

Что касается Дональда Трампа, то его замена возможна, но это маловероятно. Было обвинение присяжных, но решение судьи отложили на месяц, и американские аналитики говорят, что это было сделано для того, чтобы посмотреть, обвалится ли рейтинг Трампа. Если нет, то ему дадут условный срок, и он продолжит кампанию. Тем более, в США человек с судимостью тоже может баллотироваться в президенты.

Могут ли полностью заменить Трампа? Учитывая громоздкость партийной машины США, я думаю, что вероятность этого мала и с каждым днем становится меньше. Все будет идти по накатанной.

Так что до выборов ни Байдена, ни Трампа, скорее всего, снимать не будут. Но есть вариант, что после выборов победившего заменит вице-президент. В первую очередь, это касается Байдена – маловероятно, что он останется править, даже если выиграет выборы, поскольку он чисто физически не тянет.

На Украине эта предвыборная неопределенность в США не отразится, поскольку бюджет проголосован и политика Вашингтона ясна. Возможно, администрация Байдена хотела бы сыграть на истории, связанной с прекращением войны в Украине, но Путин выдвинул настолько неприемлемые условия, что Запад на них никогда не пойдет. Ведь фактически Путин потребовал зафиксировать за Россией все оккупированные территории, по сути, он предложил Западу повторить Мюнхен 1938 года, когда разделили Чехословакию. Запад на это никогда не пойдет.

Что же касается возможности прихода к власти США Трампа, то я не считаю, что он несет больше угроз, нежели Байден. Потому что часть администрации Байдена откровенно подыгрывала России и продолжает это делать. Во-первых, об этом говорит задержка помощи Украине, это очевидно. Во-вторых – то, что помощь выделяется в недостаточном количестве. В-третьих, еще никогда от администрации Байдена мы не слышали четкого заявления о том, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность, там лишь говорят, что «будут помогать столько, сколько нужно». Это сколько, 10 лет? Украине такой вариант не интересен, ей нужно быстрее закончить войну. Кроме того, давайте вспомним, что ленд-лиз для Украины инициировали республиканцы, а Байден его так и не активировал, хотя мог это сделать.

Поэтому я не думаю, что Трамп будет большой проблемой для Украины. Когда Трамп говорит, что будет усаживать Киев за стол переговоров с Москвой, мы не учитываем одного: а что будет, если Путин не захочет говорить с Киевом, и, скорее всего, так и будет. В этом случае Трамп пойдет по другому пути – даст Украине все, что ей нужно.

И когда Трамп говорит, что войны бы не было, если бы он был у власти, я считаю, что доля правды в этом есть. Объясню – почему. Когда Трамп пришел к власти, он снял эмбарго на поставки вооружения в Украину, которое наложили Байден и Обама. Когда для проведения учений в Крыму россияне нагнали 200 тысяч вояк, Трамп отправил два стратегических бомбардировщика, которые летали над югом Украины, с официальной позицией «для сдерживания России». Что-то я не припомню, чтобы нечто подобное делал Байден, когда Россия накапливала войска, хотя он тоже мог отослать в Украину бомбардировщики, чтобы они просто полетали. Более того, Трамп никогда от Украины не требовал выполнения Минских соглашений, в отличие от администрации Байдена, которая фактически шантажировала этим Украину.

Мы пребываем в дискурсе демократической прессы, которая часто пересказывает вырванные из контекста цитаты, не имеющие отношения к реальности. Например, какие-то два советника Трампа написали что-то об Украине, и у нас это сразу начали преподносить как позицию самого Трампа.

Когда Трамп говорит о деньгах, всегда нужно помнить и понимать логику республиканцев. Они от Байдена требуют конкретного ответа на простой вопрос – в чем цель войны. Цель войны может быть только одна – восстановление территориальной целостности Украины, а дальше вычисляется, сколько для этого нужно ресурсов и что нужно сделать. Суть претензий Трампа к Байдену состоят в том, что демократ темнит и не рассказывает, как он и его команда все это видят.

Впрочем, это у Украины цель войны – восстановление территориальной целостности, а у США свои интересы. И важно понимать, насколько совпадают интересы США и Украины, а также насколько совпадают интересы США и Европы. А тут мы видим небольшой раскол, потому что в Европе говорят о том, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность (об этом речь шла на саммите мира). Европейцы видят хитроватую позицию США, которые хотят создать рану на теле Европы и продавать ей свои миротворческие услуги. Как, кстати, и Китай. Если же Украина восстановит территориальную целостность, то Европа станет сильнее, что не всегда устраивает США.

Пока на данном этапе США очень осторожничают. Вообще, целью Штатов в последние сто лет было сохранение целостности России. Они всегда играли на это. Это было и в 20-е годы, когда американцы кормили большевиков, которые подыхали от голода, и когда продавали вооружения Сталину, и в 90-е годы, когда спасали русских и были против выхода союзных республик из состава СССР. Причем США были против выхода из Союза не только Украины, но и стран Балтии. Американцы тогда звонили и требовали не объявлять о выходе из СССР. Нужно исходить из того, что США всегда выступали за целостность России. Потому-то сейчас русские пугают их распадом РФ, и американцы хотят за счет Украины решить эти вопросы.

Причем если посмотреть на историю, то именно демократы всегда больше были склонны поддерживать Россию. Это началось еще с Вудро Вильсона, который был президентом по окончании Первой мировой войны. Штатам нужна целостная Россия – и как противовес Европе, и чтобы Китай ее не забрал. Им так удобнее. Кстати, Рузвельт, который вооружал Сталина за украинский хлеб, тоже был демократом. Когда началась война в Афганистане, тоже был демократ при власти в США – Джимми Картер.

Украине в такой ситуации нужно поставить США перед дилеммой: или они решают маленькую проблему – независимость и территориальная целостность Украины и членство в НАТО, или мы им устроим большую проблему – раздолбаем порты Новороссийска, российскую энергетику, в РФ начнется коллапс экономики, и тогда Штаты будут тратить значительно больше денег. Но это уже будет не наша проблема, как не нашей проблемой будет, если Китай аннексирует Сибирь.

И, кстати, пока Украина не выйдет на границы 1991 года, членства в НАТО не будет. Но приглашение в Альянс мы должны выбивать. Равно как и должны требовать больше ракет. Ведь Украина уже разбила миф о ядерной эскалации, не послушав сказки о том, что НПЗ РФ являются гражданской инфраструктурой. Украина раздолбала станции предупреждения ракетного удара, которые являются частью ядерной инфраструктуры России, но никакой ядерной войны не случилось. Плюс мы добились разрешения бить по территории России. Значит, пусть американцы дают и «атакмсы»! Зачем они Штатам? Чтобы против Мексики или Канады воевать? Если не будут давать ракеты, то Киев должен спрашивать открыто: вы что, с русскими договорились? И тогда репутация США будет страдать, а не Украины. Только так все и работает.

Тарас Загородний, «Главред»

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