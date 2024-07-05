В Минске продают здание известного предприятия 5.07.2024, 15:58

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Почти за два миллиона рублей.

Здание филиала Минского завода технологических металлоконструкций ОАО «Промтехмонтаж» недалеко от площади Победы выставили на аукцион. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.

Это четырехэтажное административное здание по адресу Платонова, 1. По соседству с одной стороны — бизнес-центр «Виктория Плаза», с другой — заправка. До площади Победы около 10−15 минут пешком или пару остановок на трамвае или автобусе.

Административное здание находится на участке площадью 0,22 гектара с правом постоянного пользования. Кроме самого здания, в лот входит автостоянка и шлагбаум.

Вот как помещение выглядит внутри.

ОАО «Промтехмонтаж» — известная в строительной сфере организация, в которую входит два завода по изготовлению металлоконструкций и пять строительно-монтажных управлений.

Аукцион запланирован на 16 июля. Он пройдет с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 15 июля. Начальная сумма лота — 1 993 000 белорусских рублей или около 620 тысяч долларов.

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