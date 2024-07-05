В РФ задумали переснять десятки советских фильмов 5 5.07.2024, 16:07

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Чтобы воспитать детей «патриотами».

Минпросвещения РФ предложило сделать ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений русской литературы, пишет «Коммерсантъ».

Переснять, в частности, планируется картину режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли», фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, ленты «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука, картину «Как закалялась сталь» Николая Мащенко. В список экранизаций вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова и другие.

«В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ, в котором содержатся предложения Минпросвещения по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма», — отметили в Союзе кинематографистов РФ.

Издание уточняет, что в минувшем году Минкульт РФ выделил финансирование на создание 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков. Господдержку получили фильмы о войне в Украине — «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» писателя Захара Прилепина, а также несколько военных фильмов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны и боевых действиях в Сирии. Кроме того, государство выделило финансирование на создании документальных фильмов о писателях Эдуарде Лимонове, Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане.

В начале июня директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко заявлял, что Минкультуры РФ собирается запретить показ в кинотеатрах фильмов, содержание которых не соответствует «традиционным ценностям».

В качестве примера недопустимого контента, который не должен попадать на экраны, чиновник привел сериал о скопинском маньяке Викторе Мохове, похитившем несовершеннолетних девушек и насиловавшем их в подвале в течение четырех лет.

По его словам, настоящий герой в России — «это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает нас для того, чтобы сегодня была справедливость и мир в нашей жизни».

В прошлом году Минкультуры отказалось выпустить в прокат голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», которые собирались показывать в России в режиме «принудительного лицензирования». Причиной отказа стало то, что фильмы не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».

Также в России запрещаются к показу фильмы с «пропагандой ЛГБТ»: российские онлайн-кинотеатры удалили из своих библиотек десятки известных кинокартин, в которых были сцены с геями, лесбиянками и трансперсонами. Из-за штрафов Роскомнадзора зачисткой контента активно занимаются «Кинопоиск», Start, ОККО и Wink.

На данный момент в онлайн-кинотеатрах уже перестали показывать «Дурное воспитание» Педро Альмодовара, кинобайопик об Элтоне Джоне «Рокетмен», «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе, «Черный лебедь» с Натали Портман, победителя фестиваля в Каннах «Жизнь Адель» Абделлатифа Кешиша, а также фильм «Горбатая гора», который стал победителем Венецианского фестиваля и получил три «Оскара».

Также с платформ исчезли некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Человек, который удивил всех» с Евгением Цыгановым в роли мужчины, решающего жить как женщина; «Ученик» Кирилла Серебренникова, в котором один из героев проявляет симпатию к другому; «Аутло» Ксении Ратушной, одна из линий которого — любовь старшеклассника-гея и девушки к одному и тому же молодому человеку, а также «Маргоша» — сериал СТС, в котором герой однажды просыпается в женском теле и учится быть женщиной.

Изъятие фильмов из публичного доступа началось после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который в декабре 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

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