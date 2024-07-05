Лукашенко угрожает ШОС 1 Аркадий Дубнов

5.07.2024, 16:18

7,932

Аркадий Дубнов

Зря его приняли в эту организацию.

Комментируя «Казинформу» итоги состоявшегося в Астане 3-4 июля саммита ШОС, я понимал, что общаюсь с государственным информагенством Казахстана, поэтому критические оценки здесь не приветствуются. Так, к сожалению, и оказалось, уцелело лишь максимально дозированное изложение пассажа о проблемах, в ШОС нерешенных как в силу конъюнктурных политических пристрастий отдельных ее членов, так и заложенных в ходе Астанинского саммита, на мой взгляд, оснований для новых проблем в будущем.

Имел в виду нерешенные проблемы в треугольнике Индия-Китай-Пакистан. Последний в свое время принимался в ШОС при поддержке Пекина, в то время, как Москва в ответ проталкивала Индию. Причем, чуть ли не насильно, Нью-Дели не очень-то и стремился в эту организацию. Прием в ШОС двух «малых», противоборствующих между собой из-за спорного Кашмира, ядерных держав имел своей целью сдержать их воинствующий запал. Отчасти это удалось. Но не до конца, свидетельством тому стал отказ приехать в Астану индийского премьера Моди, пославшего на саммит вместо себя главу МИД. Кроме того, непростые отношения сохранятся между Индией и Китаем… В итоге, премьер Моди, отказавшись от появления на ШОС, выбрал своим маршрутом курс на Москву, куда он прилетит, как утверждают индийские источники, совсем скоро, 8 июля

Теперь в рядах ШОС появляется новый геополитический раздражитель, в ряды «шанхайцев» в Астане по ускоренной процедуре вошла Беларусь. На мой взгляд, это грозит разбалансировкой ШОС.

Принятие Минска считаться уступкой Москве, теперь ее голос внутри ШОС как бы удваивается, поскольку Беларусь член Союзного с РФ государства. Это как бы повторение ситуации с членством в ООН Белорусской ССР во времена СССР

Но дело не только в этом, прием Беларуси во главе с Лукашенко угрожает радикализацией ШОС. Уже в Астане Лукашенко был единственным, кто «громил» Запад, – «самовлюбленный и эгоистичный Запад не способен принимать самостоятельные решения». Ведь теперь. Глобальному Югу придется взять на себя ответственность по созданию неделимой системы безопасности, назидательно указывал Лукашенко. Членом ШОС стала страна, начальник генштаба которой генерал Муравейко на днях говорил о готовности белорусских военных применит тактическое ядерное оружие(российское !) в случае угрозы безопасности стране на западных границах.

Эта воинственная риторика напоминает регулярные выступления на саммитах ШОС много лет назад тогдашнего президента Ирана Ахмадинежада, постоянно сыпавшего проклятиями и угрозами в адрес США и Израиля. Именно по этой причине Иран, бывший тогда кандидатом в члены ШОС, долго держали у дверей ШОС. И пустили только, когда он был переизбран…

Полагаю, что поспешность принятия нынешней Беларуси не будет способствовать усилению авторитета ШОС.

Аркадий Дубнов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com