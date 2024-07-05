Россия атаковала Украину через территорию Беларуси 7 5.07.2024, 16:37

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Дрон оккупантов летел через наше воздушное пространство.

Украинские мониторинговые-телеграм каналы, связанные со службами ПВО Украины, ночью 5 июня сообщили об использовании территории Беларуси для нанесения удара беспилотниками.

Телеграм-канал Ukrainian Raccoon 5 июля в 0:27 (время по Киеву и Минску совпадает) сообщил о подлете российских беспилотников к украинско-белорусской границе:

«Не исключаем, что вдоль старой ветки железной дороги пойдут транзитом в ЧЗО [чернобыльская зона отчуждения] через Гомельскую область Беларуси».

Мониторинговый телеграм-канал War Monitor в 0:35 дал информацию о пролете дрона:

«На Севере группа БПЛА продолжает движение на Запад через Киевщину. Первый БпЛА пересек Брагинский район Беларуси через Вялое-Посудово (вероятно, имеются в виду отселенные деревни Брагиснкого района Вельмов и Посудово) и двигается по территории Украины дальше на Запад. Основное количество БПЛА на Черниговщине. Курс Западный».

Позднее в комментарии «Флагштоку» канал Ukrainian Raccoon уточнил, для чего была использована территория Беларуси в этот раз:

«Снова транзит через Беларусь, на этот раз пролетали БПЛА Shahed-136/131. Один точно прошел через Беларусь, другие два в ту сторону летели, но не прошли через границу».

В утренней сводке командующий Воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил силы ПВО Украины за 100% результат: были уничтожены 32 из 32 российских Шахедов.

24 июня 2024 года Министерство обороны Беларуси заявляло, что «любой неопознанный летательный аппарат, нарушивший госграницу Беларуси, будет уничтожен».

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