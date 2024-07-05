В украинском Ровно появится улица имени белорусского добровольца 1 5.07.2024, 16:56

Мирослав Лозовский

Местные власти быстро отреагировали на просьбу полка Калиновского.

С предложение назвать улицу в честь белорусского добровольца Мирослава Лозовского обратился Полк Калиновского.

«Однако мы даже не ожидали, что решение примут так быстро», — пишет Полк Калиновского в своем телеграм-канале.

Мирослав Лозовский был одним из основателей «Белого легиона» в Беларуси в 1990-е, популяризатором белорусской культуры. Воевал в составе полка Калиновского, погиб 16 мая 2023 года в бою под Бахмутом.

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