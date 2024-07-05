Ученые нашли «волшебный механизм» для сжигания жира 5.07.2024, 17:03

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Превращающий обычные белые жировые клетки в бежевые.

Ученые полагают, что нашли метод похудения без физических упражнений и изменения диеты. Волшебный метод сводится к уже имеющемуся в организме каждого механизму сжигания жира, известному как «бежевый жир», пишет Science Focus (перевод — «Фокус»).

Команда ученых из Калифорнийского университета похоже, нашла способ превратить обычные белые жировые клетки в бежевые.

Несмотря на то, что это звучит бессмысленно, разница все же есть. Многие млекопитающие, среди которых и человек, обладают тремя типами жировых клеток: белыми, бурыми и бежевыми. Белые клетки запасаются калориями для получения энергии, бурые жировые клетки сжигают энергию для выделения тепла, а бежевые выполняют обе эти задачи.

Если организм переключается с белого на бежевый жир, тогда он самостоятельно и очень эффективно сжигает жировые клетки без посторонней помощи.

Ученые признают, что их исследование пока основывается на результатах экспериментов на мышах. Те мне мнее открытие все же может привести к разработке нового класса препаратов для снижения веса.

Ранее исследования показывали, что создать бежевый жир можно на основе стволовых клеток. Но новая работа показывает, что обычные белые жировые клетки могут превращаться в бежевый жир, если ограничить выработку специального белка, который называется KLF-15.

«Многие полагали, что это неосуществимо. Мы же показали, что только такой подход позволяет превратить белые жировые клетки в бежевые, и то что это не так сложно, как считалось ранее», — говорит старший автор исследования Брайан Фельдман.

KLF-15 играет важную роль в метаболизме и функции жировых клеток. Команда ученых выяснила, как этот белок работает у мышей, которые сохраняют бурый жир на протяжении всей своей жизни. Исследователи увидели, что KLF-15 содержится в меньших количествах в белых жировых клетках, чем в остальных двух видах.

Далее команда вывела мышей с белыми жировыми клетками, в которых полностью отсутствовал KLF-15. Как оказалось, такие мыши превращали белые жировые клетки в бежевые.

Но почему KLF-15 оказывает такое влияние? Эксперимент на культивированных человеческих клетках показал, что этот белок контролирует количество рецептора Adrb1, которые помогает поддерживать естественный энергетический баланс.

Команда считает, что препарат, который нацелится на рецептор Adrb1 будет эффективно работать не только на подопытных мышах, но и на людях. Преимущество такого препарата будет заключаться в намного меньшем количество побочных эффектов, а также в долгосрочном эффекте.

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