закрыть
5 июля 2024, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Будет вам, бабушка, и новый Юрьев день

  • Владимир Пастухов
  • 5.07.2024, 17:09
  • 1,058
Будет вам, бабушка, и новый Юрьев день
Владимир Пастухов

Кремль делает ставку на формирование в России закрытого кастового общественного строя.

Как антрополог Герасимов научился по черепу восстанавливать лица давно умерших исторических деятелей (например, Ярослава Мудрого), так и мы учимся по сточенным зубам путинской репрессивной машины восстанавливать идеальный образ российской государственности. Нет ничего удивительного в том, что он совпадает с образом давно умерших исторических эпох.

Две инициативы обращают на себя внимание: комплекс мер по закрытию границы (дальнейшие ограничения свободного выезда зарубеж депутатов и отдельных категорий чиновников, а также меры по изъятию внутренних и заграничных паспортов под различными предлогами) и попытка косплеить китайскую систему рейтингов социальной лояльности подданных (создание интегированных баз данных, в которых собираются все сведения об общественно полезных и антиобщественных поступках граждан с присвоением каждому соответствующего оценочного индекса, который будет влиять на карьерный рост и иные стороны жизни индивида).

Очевидно, что Кремль делает ставку на формирование в России закрытого кастового общественного строя, феодального или даже дофеодального типа. По сути, речь идет о формировании зоны «третичного крепостничества» (первичное было в неолитический патриархальный период везде, вторичное – в средние века в Восточной Европе, третичное – в новой послепутинской России). Будет вам, бабушка, и новый Юрьев день. Поверьте, будет.

Владимир Пастухов, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох