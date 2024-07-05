Будет вам, бабушка, и новый Юрьев день Владимир Пастухов

5.07.2024, 17:09

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Владимир Пастухов

Кремль делает ставку на формирование в России закрытого кастового общественного строя.

Как антрополог Герасимов научился по черепу восстанавливать лица давно умерших исторических деятелей (например, Ярослава Мудрого), так и мы учимся по сточенным зубам путинской репрессивной машины восстанавливать идеальный образ российской государственности. Нет ничего удивительного в том, что он совпадает с образом давно умерших исторических эпох.

Две инициативы обращают на себя внимание: комплекс мер по закрытию границы (дальнейшие ограничения свободного выезда зарубеж депутатов и отдельных категорий чиновников, а также меры по изъятию внутренних и заграничных паспортов под различными предлогами) и попытка косплеить китайскую систему рейтингов социальной лояльности подданных (создание интегированных баз данных, в которых собираются все сведения об общественно полезных и антиобщественных поступках граждан с присвоением каждому соответствующего оценочного индекса, который будет влиять на карьерный рост и иные стороны жизни индивида).

Очевидно, что Кремль делает ставку на формирование в России закрытого кастового общественного строя, феодального или даже дофеодального типа. По сути, речь идет о формировании зоны «третичного крепостничества» (первичное было в неолитический патриархальный период везде, вторичное – в средние века в Восточной Европе, третичное – в новой послепутинской России). Будет вам, бабушка, и новый Юрьев день. Поверьте, будет.

Владимир Пастухов, Telegram

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