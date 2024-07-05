«Люди, я вернулась в СССР, еще и 170 рублей за этот кошмар!» 1 5.07.2024, 17:17

Белоруска возмутилась ночной очередью в налоговую.

Индивидуальные предприниматели ночью дежурят под налоговыми. Проблема возникла из-за изменений в Налоговом кодексе.

С 1 июля 2024 года все налоговые декларации принимаются только в электронном виде: для ИП обязательным стало подключиться к системе электронного декларирования и получить электронный ключ. Раньше ипэшники могли делать это по желанию (но многим приходилось подключаться к системе добровольно-принудительно, так как на этом настаивали налоговые инспекторы).

О сложной ситуации рассказала возмущенная блогерша под ником MamaClub.by в титктоке, пишет nashaniva.com.

— Ночные дежурства в налоговой. Люди, я вернулась, кажется, в Советский Союз. Сегодня утром Я записалась в очередь — это во время электронных очередей. Почему я утром не могу прийти, взять талончик и пройти?

Женщина пояснила, что люди, стоящие в очереди под налоговой, начали вести свой список — туда она записалась. В 18.00 ей пришлось снова приехать на место и ждать 37 минут только ради того, чтобы ее отметили в этом списке (ведь иначе она бы потеряла место в очереди).

— За целый день налоговая приняла всего двадцать человек, чтобы дать электронный ключ. Двадцать! Люди, у вас очереди, а вы принимаете двадцать в день?! Так вот, первые двадцать человек в списке, которые пойдут завтра, будут всю ночь дежурить. Потому что создаются какие-то левые списки.

Блогер подчеркнула, что утром ее номер в очереди был 120. Если все будет хорошо, она подаст документы на получение электронного ключа только через неделю — в следующую пятницу.

— Это если не возникнут еще какие-то дополнительные списки, если еще что-то не изменится за эти пять рабочих дней. То есть я каждый день буду ездить в налоговую, потом ночное дежурство стоять здесь, вместо того, чтобы спать. Вы чего, люди?! Я заплатила еще 170 рублей за этот кошмар! Я вообще не понимаю, что происходит. Просто трэш.

За 16 часов ролик в тиктоке набрал 110 тысяч просмотров. В комментариях автору советуют поискать варианты подать документы не в Минске, а где-то в другом городе, где очереди меньше.

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