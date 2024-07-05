«Люди, я вернулась в СССР, еще и 170 рублей за этот кошмар!»1
- 5.07.2024, 17:17
Белоруска возмутилась ночной очередью в налоговую.
Индивидуальные предприниматели ночью дежурят под налоговыми. Проблема возникла из-за изменений в Налоговом кодексе.
С 1 июля 2024 года все налоговые декларации принимаются только в электронном виде: для ИП обязательным стало подключиться к системе электронного декларирования и получить электронный ключ. Раньше ипэшники могли делать это по желанию (но многим приходилось подключаться к системе добровольно-принудительно, так как на этом настаивали налоговые инспекторы).
О сложной ситуации рассказала возмущенная блогерша под ником MamaClub.by в титктоке, пишет nashaniva.com.
— Ночные дежурства в налоговой. Люди, я вернулась, кажется, в Советский Союз. Сегодня утром Я записалась в очередь — это во время электронных очередей. Почему я утром не могу прийти, взять талончик и пройти?
Женщина пояснила, что люди, стоящие в очереди под налоговой, начали вести свой список — туда она записалась. В 18.00 ей пришлось снова приехать на место и ждать 37 минут только ради того, чтобы ее отметили в этом списке (ведь иначе она бы потеряла место в очереди).
@mamaclub.by Списки очереди как в 90-х, люди дежурят ночью у налоговых Беларуси дабы сохранить свою очередь. И это чтобы получить услугу за которую они заплатили большие деньги 💸 Средства Мамской Информации Беларуси #этобеларусьдетка #мывбеларуси #беларусыпоймут #беларусы #ипбеларусь #беларусьсегодня #электронныйключрб #электронныйключбеларусь #беларусь2024 #налогибеларусь2024 #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - MamaClub.by
— За целый день налоговая приняла всего двадцать человек, чтобы дать электронный ключ. Двадцать! Люди, у вас очереди, а вы принимаете двадцать в день?! Так вот, первые двадцать человек в списке, которые пойдут завтра, будут всю ночь дежурить. Потому что создаются какие-то левые списки.
Блогер подчеркнула, что утром ее номер в очереди был 120. Если все будет хорошо, она подаст документы на получение электронного ключа только через неделю — в следующую пятницу.
— Это если не возникнут еще какие-то дополнительные списки, если еще что-то не изменится за эти пять рабочих дней. То есть я каждый день буду ездить в налоговую, потом ночное дежурство стоять здесь, вместо того, чтобы спать. Вы чего, люди?! Я заплатила еще 170 рублей за этот кошмар! Я вообще не понимаю, что происходит. Просто трэш.
За 16 часов ролик в тиктоке набрал 110 тысяч просмотров. В комментариях автору советуют поискать варианты подать документы не в Минске, а где-то в другом городе, где очереди меньше.