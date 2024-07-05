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Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

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  • 5.07.2024, 17:38
  • 7,804
Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

Премьера Венгрии уже раскритиковали и НАТО, и Киев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы узнать мнение Путина по трем вопросам. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после переговоров с российским диктатором, сообщает РБК.

По его словам, это следующие вопросы:

«Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах?»;

«Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести?»;

«Видение Европы после войны».

На визит Орбана отреагировали в министерстве иностранных дел Украины, подчеркнув, что решение осуществить эту поездку было принято без согласования или координации с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан в Москве представляет только Венгрию, а не НАТО

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