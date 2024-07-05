Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину17
- 5.07.2024, 17:38
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Премьера Венгрии уже раскритиковали и НАТО, и Киев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы узнать мнение Путина по трем вопросам. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после переговоров с российским диктатором, сообщает РБК.
По его словам, это следующие вопросы:
«Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах?»;
«Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести?»;
«Видение Европы после войны».
На визит Орбана отреагировали в министерстве иностранных дел Украины, подчеркнув, что решение осуществить эту поездку было принято без согласования или координации с Украиной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан в Москве представляет только Венгрию, а не НАТО