Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворита «скрытого финала» Евро-2024 5.07.2024, 18:04

1,910

Команды до сих пор не проиграли ни одного матча на турнире.

Сборная Испании является фаворитом матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с командой Германии.

Суперкомпьютер Opta на основе 10 тыс. симуляций оценил вероятность победы Испании в основное время в 38%, Германии — в 34,2%. Шансы ничейного исхода оцениваются в 27,8%.

Букмекеры тоже отдают небольшое предпочтение команде Испании, на победу которой они выставляют средний коэффициент 2,70 (в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1,7 тыс. руб.). На успех Германии дают коэффициент 2,9.

Команда в ХХI веке трижды встречались на крупных турнирах. Германия ни разу не побеждала. На Евро-2008 Испания победила в финале со счетом 1:0. На чемпионате мира-2010 Испания с аналогичным счетом победила в полуфинале. Матч групповой стадии чемпионата мира-2022 завершился со счетом 1:1.

Матч пройдет в немецком Штутгарте 5 июля, начало — в 19:00 по Минску.

Команды до сих пор не проиграли ни одного матча на Евро. При этом Испания — единственная команда, одержавшая победы во всех матчах турнира. Также Испания пропустила наименьшее количество голов на турнире — 1.

Эксперты сходятся во мнении, что Германия и Испания показывают лучшую игру на турнире, поэтому предстоящий матч именуют «скрытым финалом» Евро-2024.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com