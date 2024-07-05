НАТО перебросит в Польшу дополнительные системы ПВО 5.07.2024, 18:11

Фото: NSF Redzikowo

Системы доставят на новейшую базу Aegis Ashore.

Лидеры 32 стран НАТО примут на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9–11 июля, решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса, в том числе на новейшей базе Aegis Ashore в Польше, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. «Мы также еще больше укрепим нашу систему противоракетной обороны с помощью новой базы Aegis Ashore в Польше», — отметил он на пресс-конференции в преддверии мероприятия.

По словам генсека, члены альянса намерены также одобрить соглашение, которое укрепит трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество и увеличит производство вооружений.

Йенс Столтенберг напомнил, что с момента начала агрессии России против Украины в 2014 году «НАТО кардинально трансформировалось». «Сегодня у нас 500 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности; впервые в восточной части альянса находятся боеспособные боевые группы; больше передовых возможностей, включая самолеты пятого поколения; два новых, крайне преданных делу члена — Финляндия и Швеция», — объяснил он, подчеркнув: укрепление обороны НАТО стало возможным в том числе благодаря тому, что члены альянса стали тратить больше на оборонительные нужды.

Aegis Ashore — это система противоракетной обороны, разработанная США для защиты от баллистических ракет. Aegis Ashore включает в себя радары, ракетные пусковые установки и другие компоненты. Польская база Aegis Ashore, введенная в строй в конце 2023 года, расположена в деревне Редзиково, недалеко от Балтийского побережья. Она является частью более широкой системы противоракетной обороны НАТО и предназначена для защиты Европы от баллистических ракет средней и меньшей дальности. База оснащена ракетами-перехватчиками SM-3 и радаром AN/SPY-1, которые могут обнаруживать и уничтожать вражеские ракеты в полете. Создание базы в Польше является важным элементом европейского компонента глобальной системы противоракетной обороны США и НАТО, призванного повысить безопасность и стабильность в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com