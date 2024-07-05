Десятки граждан Латвии были задержаны в Беларуси и РФ в этом году 5.07.2024, 18:17

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Латвийцам рекомендовали воздержаться от поездок в эти страны.

В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, сообщила министр иностранных дел Байба Браже в программе «900 секунд» на канале TV3, пишет Delfi.

Она напомнила, что «это страны повышенного риска», в которые министерство неоднократно призывало не ездить.

«Вы рискуете стать не только объектом разведки со стороны служб этих стран, но и объектом других провокаций», — подчеркнула Браже.

Глава МИД Латвии призвала людей осознавать, что возможности оказать помощь в случае инцидентов очень ограничены или вообще отсутствуют.

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