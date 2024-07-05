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Премьер Британии назначил новое правительство

  • 5.07.2024, 18:20
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Премьер Британии назначил новое правительство
Кир Стармер

МИД страны возглавил Дэвид Лэмми.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил членов лейбористской партии на посты в правительстве. Первые назначения появились в аккаунте премьер-министра в X.

Заместителем премьера и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Также назначены:

министр иностранных дел — Дэвид Лэмми;

министр обороны — Джон Хили;

канцлер казначейства (министр финансов) — Рэйчел Ривз;

министр внутренних дел — Иветт Купер;

министр юстиции — Шабана Махмуд;

канцлер герцогства Ланкастер — Пэт Макфадден.

Как пишет The Telegraph, Стармер собирается назначить на большинство основных мест в правительстве членов так называемого «теневого кабинета министров», который был создан лейбористами, когда они были в оппозиции.

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