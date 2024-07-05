Премьер Британии назначил новое правительство
- 5.07.2024, 18:20
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МИД страны возглавил Дэвид Лэмми.
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил членов лейбористской партии на посты в правительстве. Первые назначения появились в аккаунте премьер-министра в X.
Заместителем премьера и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Также назначены:
министр иностранных дел — Дэвид Лэмми;
министр обороны — Джон Хили;
канцлер казначейства (министр финансов) — Рэйчел Ривз;
министр внутренних дел — Иветт Купер;
министр юстиции — Шабана Махмуд;
канцлер герцогства Ланкастер — Пэт Макфадден.
Как пишет The Telegraph, Стармер собирается назначить на большинство основных мест в правительстве членов так называемого «теневого кабинета министров», который был создан лейбористами, когда они были в оппозиции.