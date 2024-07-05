В белорусских семьях чаще всего ссорятся из-за домашних обязанностей 6 5.07.2024, 18:39

А что на втором месте?

В Беларуси провели соцопрос по вопросам брака и семейных отношений. Исследованием занимался Центр социологических и политических исследований БГУ по заказу Министерства труда и социальной защиты. Некоторые его результаты опубликованы на сайте министерства.

По результатам государственного соцопроса, в белорусском обществе «сохраняется ценность брака, и на уровне поведения, и на уровне ценностей и установок». Доля согласных с тем, что брак — это устаревшее явление, низка (согласны или полностью согласны только 11,4%). Но продолжаются тенденции модернизации данного института: люди чаще находят партнеров онлайн и толерантнее относятся к совместному проживанию без официального оформления.

Согласны или полностью согласны с допустимостью разводов в несчастливых парах 65%, не согласны с этим только 14,7% населения.

Из-за чего же ссорятся в семьях? Чаще всего разногласия происходят по бытовым причинам, на втором месте — денежные вопросы.

По утверждениям специалистов, занимавшихся подведением результатов опроса, в белорусском обществе «сохраняется высокая пронаталистская ориентация». Велика доля согласных с утверждением, что женщине нужны дети, чтобы чувствовать себя полноценной (48,8%), 43,5% говорят о необходимости иметь детей для мужчины. Большинство жителей Беларуси (75,6%) согласны или полностью согласны с утверждением о том, что для счастья детям нужен дом и оба родителя. Большинство (42,7%) не согласны, что дети дошкольного возраста страдают, если их матери работают.

Данное исследование является второй волной масштабного опроса населения, состоявшегося в 2017 году — его участниками были 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 79 лет со всей страны.

Основу второй волны опроса, проведенного с 1 июля по 31 октября 2023 года в 96 населенных пунктах страны, составили респонденты, принимавшие участие в 2017 году, — 2129 человек. Всего в рамках исследования 2023 года опрошено 2,7 тысяч человек различных половозрастных групп от 18 лет и старше.

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